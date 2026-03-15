В Тульской области за сутки потушили шесть пожаров

На улице Металлургов в Туле произошел пожар на общем балконе в подъезде на 4-м этаже. Его тушили 28 человек и восемь единиц техники от МЧС России. Эвакуированы 12 человек, в том числе 1 ребенок.

В садовом некоммерческом товариществе «Росинка» Веневского района загорелась дача. Работали пять огнеборцев и две единицы техники.

Горели и неэксплуатируемые помещения: с огнем боролись на улице Южной в микрорайоне Горбушки в Алексине; на улице Крестьянской в рабочем поселке Заокский и на улице Комсомольской в Туле.

На улице Центральной в тульском поселке Ильинка возгорание в грузовом автомобиле ликвидировали шесть спасателей и две единицы техники.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий трех ДТП: в Туле, Новомосковске и Заокском районе.