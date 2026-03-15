В Туле ветераны СВО провели открытую тренировку по следж-хоккею перед матчем с Крымской командой

На лёд вышли команды из Тулы и Крыма.

В субботу, 14 марта, в тульском спорткомплексе «ЛайфТайм» прошла открытая тренировка команд по следж-хоккею — «Тульский Токарев» и «Южные Грифоны» из Республики Крым. В занятии приняли участие ветераны специальной военной операции — именно они составляют основу обоих коллективов.

Тренировка стала подготовкой к товарищескому матчу, который пройдет в рамках спортивного праздника «Крымская весна в Оружейной столице». Хоккеисты выйдут на лёд уже в сегодня.

Мероприятие посетил статс-секретарь — заместитель министра спорта России, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин. Он отметил, что подобные встречи помогают вовлекать участников СВО в спортивную жизнь и показывают силу духа спортсменов.

Сегодня на льду мы видим пример огромной силы духа наших героев. Это пример, на который стоит равняться.

«В воскресенье матч пройдет под знаменем «Крымская весна в Оружейной столице», и это символично. Двенадцать лет назад Крым вернулся в родную гавань, и то, что команда из Крыма сегодня здесь, в Туле, — это дорогого стоит», — отметил Александр Никитин.

По его словам, в регионе активно развивается адаптивный спорт.

«Смело можно говорить, что Тульская область становится столицей российского следж-хоккея. Здесь базируется чемпион страны — команда «АКМ-Следж», скоро в Алексине пройдет финал чемпионата России, а теперь в Туле появилась и одна из первых любительских команд ветеранов СВО. Министерство спорта может только приветствовать такую инициативу», — подчеркнул Никитин.

Заместитель министра спорта добавил, что благодаря вниманию губернатора Тульской области, председателя комиссии Государственного Совета по направлению «Физическая культура и спорт», год от года в регионе растет количество спортивной инфраструктуры.

На территории региона таких людей с безграничными возможностями больше 21 тысячи человек:

66 из них — кандидаты в паралимпийскую сборную России;

ещё девять — по сурдолимпийским

Во время мероприятия также наградили нападающего «АКМ-Следж», действующего чемпиона России Кирилла Афонасова. Спортсмену вручили удостоверение и знак «Мастер спорта России».

«Мастер спорта — это не точка, а новая планка требований к себе. Ты заслужил это звание, но теперь важно соответствовать ему каждый день. Уверен, впереди у тебя ещё много побед», — отметил Александр Никитин.

Сам хоккеист признался, что получение звания стало для него важным событием.

«Для меня большая честь получить это звание. Хочу поблагодарить Александра Александровича и руководство клуба АКМ за возможность каждый день совершенствоваться и прогрессировать», — с гордостью сказал Кирилл Афонасов.

Капитан команды «Тульский Токарев», ветеран СВО Алексей Савельев рассказал, что пришёл в следж-хоккей уже после ранения.

«Раньше я хоккеем вообще не занимался. Больше увлекался боксом, рукопашным боем, играл в волейбол и баскетбол. В этот спорт пришёл примерно год назад по программе фонда «Защитники Отечества». Попробовал — и сильно втянулся», — рассказал Савельев.

Он отметил, что внутри команды сложилась особая атмосфера.

«Мы все ветераны, поэтому относимся друг к другу как к братьям. В команде каждый старается поддержать товарища. От игры жду хорошего хоккея. Конечно, будем стараться победить, но если всё закончится дружбой, значит, так и должно быть», — подчеркнул капитан тульской команды.

Капитан «Южных Грифонов» Виталий Костюк отметил, что для его команды матч в Туле — прежде всего дружеская встреча.

«Мы приехали в Тулу с хорошим настроением. Думаю, игра будет товарищеской — без лишней жёсткости и конфликтов. Просто хороший хоккей и общение между командами. Такие встречи объединяют и показывают, что спорт помогает двигаться дальше», — сказал он.

Товарищеский матч между «Тульским Токаревым» и «Южными Грифонами» пройдет уже в это воскресенье. Он станет частью праздничной программы, посвящённой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Новый бассейн в Петровском

В этот же день Александр Никитин посетил новый модульный плавательный бассейн, открытый в микрорайоне Петровский в Туле. Здесь прошли показательные выступления по синхронному плаванию, а также занятия участников программы «Активное долголетие».

Бассейн построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и направлен на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В бассейне оборудованы шесть 25-метровых дорожек. Объект предназначен для занятий плаванием, синхронным плаванием, триатлоном, общей физической подготовкой, а также для программ адаптивного плавания.

По словам Александра Никитина, инициатива строительства исходила от жителей нового микрорайона.

«Главным импульсом к появлению бассейна стал запрос жителей Петровского. Район активно развивается, здесь много семей с детьми, поэтому людям важно, чтобы у них была возможность регулярно заниматься спортом рядом с домом», — отметил Никитин.

Он добавил, что объект удалось построить в короткие сроки благодаря современным технологиям.

«Модульные конструкции предоставляют уникальные возможности. Разве можно подумать, что ещё восемь месяцев назад здесь ничего не было? Уже занимаются дети. По России в 26 регионах планируется строительство подобных объектов. Модульные технологии позволяют создавать спортивную инфраструктуру в кратчайшие сроки», — подчеркнул Александр Никитин.

Тульская область развивается комплексно: от адаптивных дисциплин и следж-хоккея для ветеранов СВО до современной инфраструктуры для жителей города.