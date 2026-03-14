Жительница Смоленской области более 1,5 лет добивалась возвращения ребенка из тульской приемной семьи

Вернули ребенка матери.

Жительница Смоленской области более 1,5 лет добивалась возвращения ребенка из тульской приемной семьи

В результате совместной и скоординированной работы федеральных и региональных служб завершилась длительная процедура восстановления законных прав матери и её четырёхлетнего сына.

«Конфликт длился более полутора лет. Ребенок, являющийся уроженцем Смоленской области, находился под опекой в Туле меньше месяца, когда за ним приехала родная мать. В соответствии с Законом № 48-ФЗ и распоряжением органа опеки опекун была обязана незамедлительно передать мальчика матери. Однако женщина проигнорировала это требование», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова.

Вопрос в течение года решался в судебном порядке.

«Суд обязал вернуть ребенка матери, но бывший опекун сменила место жительства и продолжила скрывать ребенка. Благодаря координации Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, действиям правоохранительных органов и судебных приставов удалось установить местонахождение ребёнка в Московской области и вернуть его матери», — добавила тульский обудсмен.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его права восстановлены.

«Для меня как детского правозащитника приоритетом всегда остаются интересы ребёнка; ситуация находится под личным контролем для оказания семье необходимой поддержки. Благодарим всех, кто работал над этим делом», — сказала Наталья Зыкова.

сегодня, в 18:08 −3
