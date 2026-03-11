  1. Моя Слобода
За многочисленные нарушения в Узловой суд закрыл кафе «Чудо Мангал»

Узловский районный суд приостановил работу точки общественного питания на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения СанПиН.

Фото: Яндекс.Карты.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило работу кафе, расположенного по ул. Гагарина, 38-а в Узловой. Оказалось, что в точке общепита не проводится производственный контроль, а прием свинины, баранины и курицы осуществляется без товаросопроводительной документации.

Кроме этого, в кафе течет крыша над производственным столом, нет раковины для мытья рук, а для уборки производственных помещений не выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Сотрудники точки общепита не прошли медосмотр и гигиеническое обучение. Инвентарь, которым они работают, не промаркирован, а его хранение не упорядочено.

Это и многие другие нарушения стали основанием для административного материала. В судебном заседании ИП Сафарли Ш. А. оглы вину в совершении правонарушений признал. Он заявил, что деятельность приостановлена, им предпринимаются меры для устранения выявленных нарушений.

Постановлением суда от 10 марта предприниматель признан виновным, а его кафе закрыто на 3 месяца. Контроль за исполнением решения суда контролируют приставы.

Напомним, ранее сообщалось, что открывая кафе, владелец не уведомил о начале деятельности Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Ведомство узнало о дате начала работы, проанализировав информацию о первом кассовом чеке.

сегодня, в 14:11 +2
