Миляев о новом модуле проекта «Герой 71»: «Пора наставляемым самим становиться наставниками»

На заседании общественного совета проекта обсудили, как работает модуль «Стань наставником».

О реализации 14-го модуля регионального проекта «Герой 71» рассказал заместитель губернатора Алексей Давлетшин. Он напомнил, что инициатива наставничества была предложена членом общественного совета проекта, советником губернатора Ильей Степановым. 

Теперь любой желающий, включая участников СВО, сможет стать наставником в проекте, зарегистрировавшись через портал «Госуслуги71».

Главная цель модуля — установить личный контакт с признанными экспертами в различных областях, проводить с ними встречи и неформальные беседы, дать ценный опыт и практические знания от мастеров своего дела, открыто обсуждать проблемы и сложности. Такой формат неформального общения, активное участие может помочь участникам проекта реализовать личные планы и цели, также укрепить командный дух среди наших героев.

По словам Давлетшина, на сегодняшний момент перечень экспертов сформирован — их 38 человек. Также распланирован календарь событий на ближайшее полугодие.

«Я уверен, что мы эту работу продолжим, количество экспертов-наставников проекта расти, — подчеркнул Давлетшин. — Нужно привлекать как можно больше известных людей, не только в масштабах нашего региона, но и в масштабах страны».

Также уже разработано техническое решение для того, чтобы модуль работал в автоматическом режиме. Все мероприятия модуля добавлены в личный кабинет. Каждый участник может зайти на платформу и в личном кабинете увидеть раздел «Мероприятия», отфильтровать их по району, ведомству, дате, выбрать интересующее и записаться. Все взаимодействие и изменения — в чате мессенджера MAX.

«Давайте расширять перечень наставников, — добавил губернатор. — Уже пора наставляемым становиться наставниками. Многие уже вернулись, многие прошли обучение, понимают, как работает система, многие сегодня уже нашли себя в профессиональной сфере.

У них за плечами школа специальной военной операции, участие в нашем региональном проекте, школа взаимодействия с наставниками — определённая новая жизнь. Мне кажется, что сегодня они — самые замечательные наставники!»

Ранее советник губернатора Илья Степанов предложил создать модуль «Стань наставником» в проекте «Герой 71», который позволит желающим и неравнодушным тулякам стать наставниками, пройдя регистрацию на портале Госуслуг. Стать наставниками в том числе смогут и участники СВО.

сегодня, в 14:17 −10
Губернатор поручил проанализировать случаи отказа участников СВО от получения дополнительного образования
За многочисленные нарушения в Узловой суд закрыл кафе «Чудо Мангал»
