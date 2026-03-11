Чиновникам поручили в первоочередном порядке трудоустраивать участников СВО

Речь идет о тех, кто прошел очное обучение по программе «Герой 71».

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Музее обороны Тулы проходит заседание общественного совета проекта «Герой 71».

Третий модуль образовательного проекта «Герой 71», в котором участвуют ветераны и действующие участники спецоперации, стартовал в середине февраля и сейчас подходит к своей завершающей стадии.

В связи с этим губернатор Дмитрий Миляев поручил до 27 марта провести практико-ориентированный вебинар для наставников и их доверенных лиц в рамках подготовки выпускной аттестационной работы.

«Для руководителей органов исполнительной власти, государственных учреждений, администраций подготовьте рекомендации о рассмотрении в приоритетном порядке для назначения на вакантные должности в качестве кандидатов участников очной образовательной программы. Наша с вами задача — до 1 октября 2026 года трудоустроить 80% участников модуля „Построй карьеру в органах исполнительной власти и на ведущих предприятиях“. Важно не „натянуть“ эту цифру, а трудоустроить большую часть ребят», — подчеркнул глава региона.