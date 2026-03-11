Тульская область вышла из капитала завода-производителя водки «Путинка»

Фото freepik.com.

Власти Тульской области официально покинули состав акционеров Тульского винокуренного завода 1911 (ТВЗ), владеющего брендом «Путинка». Раньше региону через дочернюю структуру принадлежала четверть акций предприятия, однако теперь эта доля перешла непосредственно заводу, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что бизнес-структуры самостоятельно приобрели акции у властей. Завод специализируется на производстве алкогольной продукции и занимает 15-ю позицию среди отечественных производителей водки. Несмотря на сокращение выпуска в прошлом году на 4,32%, до 1,69 миллиона декалитров, осенью завод выпустил новую партию популярной некогда водки «Путинка».

История участия региональных властей началась в 2017 году, когда область приобрела контрольный пакет в размере 51%. Однако в последующие годы доля постепенно сокращалась, пока не достигла текущих 20%.

Сейчас основным акционером завода выступает крупная алкогольная корпорация «Росспиртпром», которой принадлежит половина активов. Эксперты считают, что уход региональной власти экономически оправдан: завод уже несколько лет приносит убытки и зависит от субсидий бюджета, а владение малой долей не позволяет влиять на стратегию предприятия и получать прибыль.