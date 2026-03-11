В Туле три недели «Хартия» не вывозила мусор из частного сектора

К частным домам в Туле по ул. Гастелло, дома № 52-68 три недели не приезжал мусоровоз. В чем причина — жителям совершенно непонятно. По их словам, дорогу к ним давно расчистили.

Люди на протяжении всего этого времени пытались связаться с офисом регионального оператора, но, по их словам, телефоны не отвечали. «Дорога прочищена, жители свободно проезжают к своим домам на легковых автомобилях», — написала в редакцию Елена Егорова.

Женщину возмущает, что работу компания в срок не выполнила, но квитанции на оплату пришли как обычно — день в день, без задержек.

«Мы связывались с АО «ОЕИРЦ». Нам сообщили, что они сделают перерасчет только на основании письма от ООО «Хартия». Связаться с представителями регионального оператора — большая проблема. На квитанциях вместо телефона компании, которая выполняет работы, указан телефон областного расчетного центра», — добавила она.

Женщина опасалась, что ситуация станет источником антисанитарии.

«Мусор перед домами скапливается, скоро потеплеет, и крысы начнут плодиться в этом мусоре. Помогите, пожалуйста! Не знаем, куда обратиться за помощью», — пишет Елена.

10 марта женщина уточнила, что скопившийся за несколько недель мусор наконец-то вывезен и теперь машины регионального оператора вновь приезжают по графику.

«Мы всей улицей писали онлайн-обращения в „Хартию“ с требованием сделать перерасчет. Нам так и не ответили, но мусор стали вывозить», — добавила жительница Тулы.