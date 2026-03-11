  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Дмитрий Миляев: «Бойцы из других регионов активно используют возможности проекта „Герой 71“» - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев: «Бойцы из других регионов активно используют возможности проекта „Герой 71“»

Чаще всего они заинтересованы построить карьеру в регионе.

Дмитрий Миляев: «Бойцы из других регионов активно используют возможности проекта „Герой 71“»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 11 марта, в парке «Патриот» проходит заседание общественного совета проекта «Герой 71». Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил статистику за минувший год. 

«В 2025 году к нам обратились 283 раза, причем участниками стали 1306 уникальных заявителей. Важно отметить, что 229 заявок поступили от людей, проживающих в других субъектах РФ, таких как Орловская область, Башкортостан, Мурманская область, Кемеровская область и ряд других», — отметил глава региона. 

photo_2026-03-11_12-55-57.jpg

Значительная часть обращений касается профессиональной ориентации и трудоустройства. Основной целью программы стало содействие бойцам в поиске достойной работы и развитии карьеры.

«По сути дела, по 1228 заявкам сегодня оказана услуга. Один из ключевых запросов участников проекта сегодня трудоустройство, не просто поиск работы, а по сути дела построение карьеры. Именно это направление является аналогом федерального проекта „Время героев“ и стало самым востребованным среди участников специальной военной операции», — заключил Дмитрий Миляев. 

На заседании совета участники подведут промежуточные итоги реализации проекта «Герой 71» за 2025 год. Члены совета также обсудят планируемую работу в рамках нового, пятнадцатого модуля проекта — «Наставничество».

Отметим, что успехи проекта «Герой 71» были не единожды отмечены на федеральном уровне и в первую очередь Президентом России Владимиром Путиным. Проект победил в конкурсе «Проф-IT» в номинациях «Социальная сфера» и «Народное призвание». 

В своем послании к жителям Дмитрий Миляев отмечал, что поддержка наших участников СВО — безусловнейший приоритет. Глава региона уверен, что Тульская область движется в правильном направлении. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 13:10 −5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Герой71 Дмитрий Миляев бойцы СВО
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 86 4353 16
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
сегодня, в 07:00, 50 1121 3
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
Жизнь Тулы и области
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
сегодня, в 11:24, 41 1439 1
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
вчера, в 11:04, 109 3794 -13

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев: «Будет правильно, если „Герой 71“ станет вторым домом для наших ребят»
Дмитрий Миляев: «Будет правильно, если „Герой 71“ станет вторым домом для наших ребят»
В Туле три недели «Хартия» не вывозила мусор из частного сектора
В Туле три недели «Хартия» не вывозила мусор из частного сектора

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.