Дмитрий Миляев: «Бойцы из других регионов активно используют возможности проекта „Герой 71“»

Чаще всего они заинтересованы построить карьеру в регионе.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 11 марта, в парке «Патриот» проходит заседание общественного совета проекта «Герой 71». Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил статистику за минувший год.

«В 2025 году к нам обратились 283 раза, причем участниками стали 1306 уникальных заявителей. Важно отметить, что 229 заявок поступили от людей, проживающих в других субъектах РФ, таких как Орловская область, Башкортостан, Мурманская область, Кемеровская область и ряд других», — отметил глава региона.

Значительная часть обращений касается профессиональной ориентации и трудоустройства. Основной целью программы стало содействие бойцам в поиске достойной работы и развитии карьеры.

«По сути дела, по 1228 заявкам сегодня оказана услуга. Один из ключевых запросов участников проекта сегодня трудоустройство, не просто поиск работы, а по сути дела построение карьеры. Именно это направление является аналогом федерального проекта „Время героев“ и стало самым востребованным среди участников специальной военной операции», — заключил Дмитрий Миляев.

На заседании совета участники подведут промежуточные итоги реализации проекта «Герой 71» за 2025 год. Члены совета также обсудят планируемую работу в рамках нового, пятнадцатого модуля проекта — «Наставничество».

Отметим, что успехи проекта «Герой 71» были не единожды отмечены на федеральном уровне и в первую очередь Президентом России Владимиром Путиным. Проект победил в конкурсе «Проф-IT» в номинациях «Социальная сфера» и «Народное призвание».

В своем послании к жителям Дмитрий Миляев отмечал, что поддержка наших участников СВО — безусловнейший приоритет. Глава региона уверен, что Тульская область движется в правильном направлении.