Стала известна минимальная планка по зарплатам тульских бойцов СВО

Фото Дмитрия Дзюбина.

О трудоустройстве тульских бойцов СВО рассказала Светлана Ильюшина, заместитель министра труда.

С начала запуска проекта поступило 199 заявок от участников СВО и членов их семей. 73 из них — от бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, эти заявки отложены до их возвращения.

«На сегодняшний день 69 человек трудоустроены, 62 человека на момент подачи заявки работают, но мы проводим мероприятия по их профессиональному развитию и выстраиванию их карьерной траектории», — рассказала Ильюшина.

По словам замминистра, 63 заявки сейчас в работе, бойцов пригласили в кадровый центр «Работа России», они проходят собеседования с работодателями, часть из них уже оформляют документы для трудоустройства.

«5 человек проходят переподготовку по направлениям: тракторист-машинист, водитель погрузчика, водитель автомобиля — это переподготовка с категории B на категорию C. Переобучение и повышение имеющейся квалификации осуществляется бесплатно в рамках нацпроекта „Кадры“. Здесь предусмотрено 213 направлений подготовки, а также в рамках мероприятий активной политики занятости за счёт средств регионального бюджета — 14 компетенций для обучения».

На сайте проекта сейчас 2100 востребованных вакансий, их ежемесячно актуализируют. Причем реестр вакансий формируется в соответствии с зарплатными ожиданиями, которые устраивают участников проекта, отметила Ильюшина:

«Первоначально минимальная отсечка по зарплате была 70 000 рублей, сейчас, с ростом средней зарплаты по региону, нижняя планка поднялась до 80 000 рублей».

Вакансии для участников СВО предоставили 218 работодателей.

Светлана Ильюшина рассказала алгоритм работы с кандидатами на вакансии. За участниками СВО, которые обратились за трудоустройством, закрепляется персональный консультант от Кадрового центра «Работа России», на предприятии — наставник. Консультант сопровождает бойца на всех этапах подбора работы.

Для сопровождения работников из числа бойцов СВО с начала года внедрен сервис по получению обратной связи от работодателей. Мониторинг позволяет оперативно решать возникающие проблемы. По словам замминистра, в сервисе уже зарегистрировались 72 работодателя. При этом проблема с адаптацией возникла только у одного работодателя. Заявка была успешно отработана, а проблема — решена.

Губернатор ответил, что получение обратной связи от работодателей очень важно.

«У предприятия должна быть возможность сообщать нам с использованием цифровой платформы о тех сложностях, которые могут возникнуть, в том числе о перемещении работников, например, на позицию выше».

Замминистра заверила, что сервис работает на интерактивном портале органов занятости, работодатели регистрируют там личный кабинет. У них есть возможность в прямой связке с кураторами от Центра занятости обозначать проблемы и решать их.

«На сегодняшний день мы видим, что предприятия и коллективы готовы гибко реагировать на взаимодействие с участниками СВО. Серьёзных проблем у нас пока не возникало, возможность такая есть», — сказала Ильюшина.