новости
новости
Дмитрий Миляев: «Будет правильно, если „Герой 71“ станет вторым домом для наших ребят»

В Музее обороны Тулы в эти минуты проходит заседание общественного совета проекта «Герой 71».

Дмитрий Миляев: «Будет правильно, если „Герой 71“ станет вторым домом для наших ребят»

Глава региона Дмитрий Миляев, открывая заседание, отметил необходимость индивидуального сопровождения каждого участника модуля.

«Наш проект „Герой 71“ должен быть институтом новой жизни для каждого героя, возвращающегося из зоны СВО, как участника данного модуля, так и всех остальных. В связи с этим индивидуальное сопровождение крайне важно», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев добавил, что важно создавать новые формы общения и между самими ребятами.

«Любой модуль рано или поздно заканчивается, и ребята находят себе применение в жизни. Важно, чтобы то общение, которое между нами складывалось в рамках обучения, продолжалось и в дальнейшем; чтобы мы ребят не забывали и продолжали сопровождение и после, а не только первостепенную задачу решили — подготовили и трудоустроили. Будет правильно, если „Герой 71“ станет не просто центром, направленным на подготовку к новой жизни и создание условий для самореализации, но и в то же время станет домом для общения наших ребят», — сказал глава региона.

Фотограф:
сегодня, в 13:28 −6
