Миляев поручил наладить связь между участниками проекта «Герой 71» и тульскими предприятиями

Глава региона поручил оперативно реагировать на изменения в занятости участников проекта.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 11 марта на заседании общественного совета проекта «Герой 71» поручил построить в регионе систему взаимодействия между проектом «Герой 71» и кадровыми службами местных предприятий. 

Основная задача — оперативно получать информацию о состоянии занятости участников проекта и своевременно реагировать на изменения.

«Нам важно следить за ситуацией каждого участника проекта, ведь потеря контакта с человеком, сменившим место работы, негативно скажется на эффективности наших усилий. Лучше уделять повышенное внимание каждому участнику, чем невнимание», — отметил Дмитрий Миляев.

Руководители предприятий выразили обеспокоенность тем, что сотрудникам, участвующим в программе «Герой 71», часто звонят рекрутеры, предлагая вакансии, несмотря на то, что работники уже устроены и довольны своей работой.

Чтобы решить проблему избыточных предложений, эксперты предложили установить прямую дистанционную связь между кадровыми службами предприятий и организаторами проекта. Это позволит быстрее обмениваться актуальной информацией о положении работников и снизить нагрузку на сотрудников постоянными звонками.

 

Фотограф:
сегодня, в 13:38 −3
