  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Режим «Половодье» в Тульской области: в чем опасность и как подготовиться?  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Режим «Половодье» в Тульской области: в чем опасность и как подготовиться? 

Собрали всю информацию в карточки.

Режим «Половодье» в Тульской области: в чем опасность и как подготовиться? 
Фото Дмитрия Дзюбина | Архив Myslo.

Накануне, 10 марта, в Тульской области ввели режим «Половодье». В правительстве региона обсудили план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др. 

Так, при самом неблагоприятном развитии паводковой ситуации может быть подтоплено 149 жилых домов в 28 населенных пунктах разных районов Тульской области, 380 приусадебных участков. В зоне подтопления могут оказаться 28 низководных мостов, 6 участков автомобильных дорог.

Для удобства мы подготовили серию полезных карточек: что делать и куда звонить в случае происшествий. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:15 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Половодье карточки
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 марта: сухо и до +11 градусов
сегодня, в 07:00, 46 802 3
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 42 2436 9
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
вчера, в 11:04, 92 3457 -11
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске
вчера, в 21:28, 40 3120 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейболистки «Тулицы» уступили в игре с «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки «Тулицы» уступили в игре с «Динамо-Ак Барс»
В Тульской области начался приём заявок в «Школу фермеров»
В Тульской области начался приём заявок в «Школу фермеров»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.