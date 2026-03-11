Режим «Половодье» в Тульской области: в чем опасность и как подготовиться? 

Собрали всю информацию в карточки.

Фото Дмитрия Дзюбина | Архив Myslo.

Накануне, 10 марта, в Тульской области ввели режим «Половодье». В правительстве региона обсудили план противодействия возможному половодью, включающий подготовку к эвакуации, информирование населения и др.

Так, при самом неблагоприятном развитии паводковой ситуации может быть подтоплено 149 жилых домов в 28 населенных пунктах разных районов Тульской области, 380 приусадебных участков. В зоне подтопления могут оказаться 28 низководных мостов, 6 участков автомобильных дорог.

Для удобства мы подготовили серию полезных карточек: что делать и куда звонить в случае происшествий.