В Тульской области разработан единый план работы в условиях паводка

На оперативном совещании в правительстве обсудили грядущее половодье в регионе.

Фото Дмитрия Дзюбина | Архив Myslo.

В Тульской области обсудили план реагирования на возможные подтопления в муниципальных образованиях, включая анализ рисков и подготовку к эвакуации населения. Рассмотрели вопросы информирования жителей, организацию переправ и медицинского обслуживания, а также сроки и подготовку взрывных работ на заторах в водоемах.

Важным аспектом стала подготовка учебного процесса в зонах подтопления с доставкой детей в школы и обсуждение возможности дистанционного обучения, а также необходимость координации с МЧС и страховыми компаниями для обеспечения безопасности и компенсаций при возможных ЧС.

О подготовке к паводку в Тульской области рассказал министр региональной безопасности Анатолий Максиков. По его словам, план разработан исходя из наихудшего сценария паводка.

По каждому муниципальному образованию получена аналитическая справка о рисках весеннего половодья в предыдущие годы.

— Всего в зоне подтопления в этом году может оказаться 51 населенный пункт в 14 муниципальных образованиях — там будет нарушено транспортное сообщение. В 27 населенных пунктах трех районов — Белевском, Суворовском, Щекинском — транспортное сообщение может быть полностью прекращено.

При самом неблагоприятном развитии паводковой ситуации может быть подтоплено 149 жилых домов в 28 населенных пунктах разных районов Тульской области, 380 приусадебных участков. В зоне подтопления могут оказаться 28 низководных мостов, 6 участков автомобильных дорог.

На обсуждение представлен план действий всех служб на примере деревни Нижние Присады. По прогнозу, там может подтопить 30 домов с приусадебными участками. При наихудшем сценарии развития паводка транспортное сообщения с деревней будет нарушено.

В деревне организуют круглосуточную переправу — 1-2 плавсредства. Движение организуют через подтопленные участки дороги.

В Нижних Присадах проживают 80 человек, из которых 5 дошкольников, три школьника, 30 пенсионеров. В зоне риска по здоровью — двое, одна из которых — беременная женщина. Минздрав разработал план медицинского обслуживания по каждому населенному пункту, находящемуся в зоне риска половодья.

Дистант для школьников из Нижних Присад не потребуется: детей доставят в школы на переправе и с помощью спецтехники. В деревне есть магазин, который находится вне зоны подтопления. Поставка туда продуктов питания также будет организована через переправу.

В Туле подготовлен фонд временного размещения — это гостиница «Тула» на проспекте Ленина. С собственниками гостиницы заключено соглашение на размещение населения в случае ЧС. ПВР обеспечен всем необходимым имуществом, будет организовано питание. До жителей подтопляемых населенных пунктов доведена вся необходимая информация.

Максиков рассказал, что в Туле сформирован запас материальных ресурсов для ликвидации последствий паводка: плавсредства, песок, сухпайки и проч. имеются в достаточном количестве. Также налажена координация всех служб — МЧС, Центр медицины катастроф, УМВД.

Все собранные исходные данные по паводку-2026 соединены в единый план действий и будут доведены всем после согласования с МЧС.

Начальник Тульского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Сергей Астапов доложил, что «пик водозапасов» в регионе пришелся на 25 февраля.

— С тех пор погодные условия таковы: ночные минусы и дневные плюсы привели к тому, что количество снега уменьшилось на 20%. Сейчас его стало меньше, вода ушла в грунт. Реки стоят, подъемов ни на одном гидропосту пока не отмечено. Но снега почти в три раза больше нормы.

По словам Астапова, Упа выйдет на пойму в Туле и Орлово, Дон — в Епифани, Красивая Меча — в Ефремове.

Ока тоже может выйти из берегов. Пик половодья придется на третью декаду марта.

Руководитель Управления МЧС по Тульской области уточнил, что прогнозы гидромета в его ведомстве также анализируют и строят модели возможного развития событий. Завтра, 11 марта, в Тульской области состоятся всероссийские учения, в том числе по подготовке к опасным паводковым периодам. На льду тульских рек будут проведены взрывные работы для беспрепятственного прохождения воды.

Губернатор поинтересовался, какое количество населенных пунктов охвачено индивидуальными противопаводковыми планами. По словам министра регбезопасности Максикова, таких пунктов в области 101. Сил и средств достаточно для одномоментного реагирования в случае наихудшего сценария паводка.

«Мы должны заблаговременно спланировать свои действия, чтобы иметь возможность потом оперативно реагировать на любые нештатные ситуации», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор обратил внимание на то, что до жителей домов, рискующих оказаться в зоне подтопления, должна быть заблаговременно доведена информация, в том числе и по страхованию имущества и по компенсациям. На решение вопроса он отвел 2 дня.

Также глава региона потребовал обеспечить возможность обучения детей из населенных пунктов, находящихся в зоне риска, — доставку в школы или дистант.