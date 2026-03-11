В Туле улица Лобачевского превратилась в каньон из-за не убранного вовремя снега

Из-за огромной расщелины во льду жители не могут проехать к своим домам.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анна Борисова. Она рассказала, что из-за не убранного своевременно снега в частном секторе на улице Лобачевского возникла новая проблема: из-за таяния снега образовалась огромная колея, и теперь проехать к домам не представляется возможным.

Женщина рассказала:

«В частном секторе по улице Лобачевского в Туле, от дома № 2 до дома № 2-д, дорогу не чистили всю зиму. Сейчас снег уже слежался и превратился в лед — убрать его вручную просто невозможно. У нас грунтовые воды проходят близко. С приходом тепла они размыли лед. В результате образовался целый каньон вдоль дороги, местами он глубиной более 80 см. Проехать к жилым домам невозможно — любая машина застрянет в колее. Даже машины экстренных служб рискуют застрять. Прошу помощи».

По словам тулячки, ситуация с блокировкой проезда повторяется из года в год.