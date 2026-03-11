  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле улица Лобачевского превратилась в каньон из-за не убранного вовремя снега - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле улица Лобачевского превратилась в каньон из-за не убранного вовремя снега

Из-за огромной расщелины во льду жители не могут проехать к своим домам.

В Туле улица Лобачевского превратилась в каньон из-за не убранного вовремя снега

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анна Борисова. Она рассказала, что из-за не убранного своевременно снега в частном секторе на улице Лобачевского возникла новая проблема: из-за таяния снега образовалась огромная колея, и теперь проехать к домам не представляется возможным.

Женщина рассказала:

«В частном секторе по улице Лобачевского в Туле, от дома № 2 до дома № 2-д, дорогу не чистили всю зиму. Сейчас снег уже слежался и превратился в лед — убрать его вручную просто невозможно. У нас грунтовые воды проходят близко. С приходом тепла они размыли лед. В результате образовался целый каньон вдоль дороги, местами он глубиной более 80 см. Проехать к жилым домам невозможно — любая машина застрянет в колее. Даже машины экстренных служб рискуют застрять. Прошу помощи». 

По словам тулячки, ситуация с блокировкой проезда повторяется из года в год.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
11 марта, в 13:34 0
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 113 1222 6
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
Жизнь Тулы и области
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
сегодня, в 09:00, 38 3574 4
В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области выделили почти 18 млн рублей на премии главам районов
сегодня, в 15:00, 24 821 -13
У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
Жизнь Тулы и области
У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
сегодня, в 11:52, 23 1052 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев поручил наладить связь между участниками проекта «Герой 71» и тульскими предприятиями
Миляев поручил наладить связь между участниками проекта «Герой 71» и тульскими предприятиями
Дмитрий Миляев: «Будет правильно, если „Герой 71“ станет вторым домом для наших ребят»
Дмитрий Миляев: «Будет правильно, если „Герой 71“ станет вторым домом для наших ребят»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.