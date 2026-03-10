В Узловой фармацевт попала под суд за продажу опасных лекарств без рецепта

Фото из архива Myslo.

В Узловской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы.

С июня по август 2025 года женщина, работая фармацевтом, закупила крупные партии медикаментов, содержащих сильнодействующие вещества, предназначенные для продажи только по рецепту врача. Получив медикаменты, подозреваемая реализовывала их покупателям нелегально.

«В ходе обыска по месту жительства и работы злоумышленницы изъяты приобретенные ею лекарства, содержащие трамадол (трамал) общей массой 50 граммов и прегабалин общей массой 64 грамма», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Часть препаратов женщина успела продать покупателю, которого впоследствии задержали. Уголовное дело направили в суд.