  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловой фармацевт попала под суд за продажу опасных лекарств без рецепта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Узловой фармацевт попала под суд за продажу опасных лекарств без рецепта

Подозреваемая реализовывала вещества нелегально.

В Узловой фармацевт попала под суд за продажу опасных лекарств без рецепта
Фото из архива Myslo.

В Узловской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. 

С июня по август 2025 года женщина, работая фармацевтом, закупила крупные партии медикаментов, содержащих сильнодействующие вещества, предназначенные для продажи только по рецепту врача. Получив медикаменты, подозреваемая реализовывала их покупателям нелегально.

«В ходе обыска по месту жительства и работы злоумышленницы изъяты приобретенные ею лекарства, содержащие трамадол (трамал) общей массой 50 граммов и прегабалин общей массой 64 грамма», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Часть препаратов женщина успела продать покупателю, которого впоследствии задержали. Уголовное дело направили в суд. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
фармацевт сильнодействующие вещества суд прокуратура
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 127 1294 4
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 62 2058 -10
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 46 1581 -15
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
Жизнь Тулы и области
В Туле два студента заключили контракт и отправились на СВО в войска беспилотных систем
сегодня, в 10:40, 33 1550 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область вошла в тройку лидеров по реализации программы капремонта по итогам 2025 года
Тульская область вошла в тройку лидеров по реализации программы капремонта по итогам 2025 года
В Туле директора центра образования наказали из-за сломанного ограждения на крыше
В Туле директора центра образования наказали из-за сломанного ограждения на крыше

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.