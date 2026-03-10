В Туле директора центра образования наказали из-за сломанного ограждения на крыше

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Советского района Тулы оперативно среагировала на сообщение в соцсетях о повреждении ограждения крыши Центра образования № 34 на улице Хворостухина.

На месте выяснилось, что причиной деформации конструкции стал значительный вес скопившегося снега.

В результате происшествия никто не пострадал, учебный процесс не нарушен.

«По результатам проверки исполнения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в адрес директора школы внесено представление», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.