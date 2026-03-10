  1. Моя Слобода
Тульская область вошла в тройку лидеров по реализации программы капремонта по итогам 2025 года

В 2026 году планируется выполнить 1773 вида работ в 721 доме и установить 214 лифтов.

На оперативном совещании губернатор Дмитрий Миляев обсудил итоги и планы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Тульской области.

Гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Татьяна Уголькова сообщила:

— За последние три года работы проведены более чем в 2800 домах. Обновлено свыше 4,5 тысячи конструктивных элементов и заменено почти 300 лифтов. 

В 2025 году ремонт по котловому счету прошел в 747 домах — обновляли крыши, фасады и инженерные системы. В домах со специальными счетами выполнили более 1200 видов работ в 380 зданиях. При этом объем ремонта кровель за год значительно вырос. 

По итогам 2025 года Тульская область вошла в тройку лидеров по реализации программы капремонта. В 2026 году планируется выполнить 1773 вида работ в 721 доме и установить 214 лифтов. Также продолжается работа по обращениям жителей по протечкам крыш. 

Автор:
сегодня, в 16:03 −2
