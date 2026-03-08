Врач-педиатр тульской больницы получила служебное жилье

На сегодняшний день в служебном жилом фонде Тульской области 258 квартир для медиков.

Фото минздрава Тульской области.

Молодой врач-педиатр Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Алеся Чудотворова переехала с мужем и сыном из Орла в ноябре 2025 года. Сначала семья снимала жилье, а в феврале девушке предложили служебную квартиру. Накануне Международного женского дня Чудотворовы отпраздновали новоселье.

Алеся Чудотворова «Теперь мы живем в двухкомнатной квартире, у малыша будет своя комната. У меня есть служебное жилье, также получаю социальные выплаты. Такая поддержка дает уверенность в будущем».

Как отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин, за последние десять лет в регионе на 15% выросла численность участковых педиатров.

«Это итог целенаправленных мер поддержки, которые сделали работу врачей более привлекательной и стабильной», — сообщил министр.

Среди них — выплаты по программе «Земский доктор», региональная единовременная выплата в 1 миллион рублей для врачей отдельных специальностей, единоразовые выплаты молодым специалистам по истечении трёх лет работы в размере пяти окладов и ежемесячные доплаты в 15 тысяч рублей участковым врачам, в том числе педиатрам.

Важнейший фактор привлечения и удержания кадров — служебное жилье. В служебном жилом фонде Тульской области 258 квартир для медиков. Более 600 медицинских работников получают компенсацию найма жилья. Эти меры помогают семьям врачей обосноваться в регионе и строить здесь будущее.