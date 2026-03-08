Как в Туле прошла ночная лыжная гонка памяти Веденина: репортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле в седьмой раз прошла традиционная ночная лыжная гонка памяти двукратного олимпийского чемпиона, легендарного туляка Вячеслава Петровича Веденина. Соревнования состоялись на территории лыжероллерного центра «Веденино» в поселке Косая Гора.

На старт вышли около 700 лыжников: самому младшему всего три года, а самому старшему — 86 лет. Многие приехали целыми семьями. Участники собрались не только из Тульской области, но также из Москвы, Московской, Калужской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Брянской и Тамбовской областей.

Для взрослых участников подготовили дистанции 5, 10 и 20 км, а для детей — 500 м, 1 км и 2,5 км.

Старт гонке дали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, генерал-майор медицинской службы Геннадий Дюмин, а также вдова спортсмена Лариса Веденина.

«Эта гонка посвящена памяти великого спортсмена, нашего земляка Вячеслава Петровича Веденина. Его достижения известны далеко за пределами региона и до сих пор вдохновляют новые поколения лыжников. Очень важно, что сегодня здесь собрались и опытные спортсмены, и начинающие, и совсем юные участники. Такие соревнования объединяют людей и помогают сохранять спортивные традиции», — отметил глава региона Дмитрий Миляев.

«Для нашей семьи очень важно, что память о Вячеславе Петровиче живёт. Он всегда говорил, что спорт должен объединять людей и приносить радость. Когда видишь, сколько детей и взрослых выходит на трассу, понимаешь, что его дело продолжается», — сказала Лариса Веденина.

Особое внимание на гонке привлекают самые юные участники. Для многих из них это первые серьёзные соревнования.

Семилетние Матвей и Ваня приехали из Киреевска.

«Я на лыжах катаюсь уже три года, а Ваня — два. Этой зимой мы участвовали во многих соревнованиях. Иногда бывает немного страшно, когда вокруг так много людей, но всё равно интересно. Если падаешь — нужно быстро вставать и ехать дальше», — рассказал Матвей.

— Когда еду по трассе, говорю себе: «Я должен победить, должен победить». Тогда легче бежать, — добавил Ваня.

Семилетний Саша приехал с родителями из Алексина. Для него это первый сезон занятий лыжами.

«Я только в этом году начал заниматься лыжами. Когда еду по трассе, иногда страшно. Думаешь, что можешь приехать последним. Но всё равно стараюсь ехать быстрее и не останавливаться», — рассказал Саша.

Его мама Елена:

«Этот год для нас скорее ознакомительный. Главное, чтобы ребёнок привык к занятиям и получал удовольствие от спорта. Наш тренер говорит: сначала нужно научиться любить спорт, а результаты обязательно придут позже».

Семилетняя Ксюша из Тулы тоже впервые вышла на трассу. Девочка занимается лыжами всего один год.

«Это наши первые соревнования. Старший ребёнок занимается уже второй год, а Ксюша только начала. Конечно, я волнуюсь, когда она едет по трассе. Наверное, переживаю даже больше, чем она», — призналась мама Ирина.

Сама Ксюша поделилась впечатлениями после гонки:

«Было так волнительно, сердце билось сильно. Но я старалась просто быстрее доехать до финиша и не упасть».

13-летняя Злата из Орловской области участвует в соревнованиях не первый год.

«Я приезжаю сюда давно, наверное, с девяти лет. Мне очень нравится атмосфера этих соревнований — здесь всегда уютно и дружелюбно. Конечно, перед стартом есть волнение: многое зависит от погоды, трассы и инвентаря. Но настрой хороший — хочется показать достойный результат», — поделилась спортсменка.

Ночная лыжная гонка с каждым годом собирает всё больше участников и зрителей. Для одних это шанс побороться за результат, для других — возможность провести время активно и почувствовать атмосферу настоящего спортивного праздника.

Организация массовых стартов для любителей зимних видов спорта всех возрастов способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».