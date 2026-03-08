  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Чипирование домашних животных и рухнувшая крыша предприятия: топ новостей недели на Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Чипирование домашних животных и рухнувшая крыша предприятия: топ новостей недели на Myslo

Чем ушедшая неделя запомнилась тулякам?

Чипирование домашних животных и рухнувшая крыша предприятия: топ новостей недели на Myslo

В топе самых читаемых новостей недели — трагедия в УзловойВ одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций ООО «Металлстройпроект» под тяжестью снега рухнула крыша. В результате ЧП скончались 27 и 32-летний подсобные рабочие из Таджикистана. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Еще одна просматриваемая новость — разъяснение закона об обязательной регистрации домашних питомцев, который вступил в силу с 1 января. Так, за отказ от чипирования собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей. На регистрацию животных у туляков есть 6 месяцев. Штрафовать начнут с 1 июля. Подробности — по ссылке.

В правительстве Тульской области — кадровые перестановки. Так, министром социальной защиты стала Татьяна Абросимова, министром труда — Алексей Федосеев, министром туризма — Елена Мартынова, министр культуры — Елена Арбекова, министром по контролю и профилактике коррупции — Александр Гладышев. Подробнее — в нашей новости.

Еще одно ЧП недели — 5 марта с крыши дома № 114-а по улице Л. Толстого в Туле глыба льда свалилась на голову 46-летней женщине. Потерпевшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело.

С 1 марта начал действовать закон, запрещающий использовать иностранные слова на вывесках и табличках без обязательного перевода на русский язык. Как предприниматели в Туле меняют оформление, читайте в нашей специальной статье

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 21:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
топ новостей недели рухнула крыша рухнула наледь
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
вчера, в 15:17, 74 3092 -4
В Туле из-за опасности атаки БПЛА отменили открытую тренировку фигуристок на Губернском катке
Жизнь Тулы и области
В Туле из-за опасности атаки БПЛА отменили открытую тренировку фигуристок на Губернском катке
вчера, в 14:40, 51 1435 1
Названа тройка самых популярных фильмов, которые смотрели туляки в кинотеатрах
Жизнь Тулы и области
Названа тройка самых популярных фильмов, которые смотрели туляки в кинотеатрах
вчера, в 18:04, 43 851 -6
Украинский беспилотник повредил квартиру в многоквартирном доме в Щекино
Дежурная часть
Украинский беспилотник повредил квартиру в многоквартирном доме в Щекино
вчера, в 19:44, 43 3585 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Еще 8 вражеских беспилотников уничтожено в Тульской области
Еще 8 вражеских беспилотников уничтожено в Тульской области
Под Тулой водитель пошел на опасный обгон в запрещенном месте
Под Тулой водитель пошел на опасный обгон в запрещенном месте

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.