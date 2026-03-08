Чипирование домашних животных и рухнувшая крыша предприятия: топ новостей недели на Myslo

В топе самых читаемых новостей недели — трагедия в Узловой. В одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций ООО «Металлстройпроект» под тяжестью снега рухнула крыша. В результате ЧП скончались 27 и 32-летний подсобные рабочие из Таджикистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще одна просматриваемая новость — разъяснение закона об обязательной регистрации домашних питомцев, который вступил в силу с 1 января. Так, за отказ от чипирования собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей. На регистрацию животных у туляков есть 6 месяцев. Штрафовать начнут с 1 июля. Подробности — по ссылке.

В правительстве Тульской области — кадровые перестановки. Так, министром социальной защиты стала Татьяна Абросимова, министром труда — Алексей Федосеев, министром туризма — Елена Мартынова, министр культуры — Елена Арбекова, министром по контролю и профилактике коррупции — Александр Гладышев. Подробнее — в нашей новости.

Еще одно ЧП недели — 5 марта с крыши дома № 114-а по улице Л. Толстого в Туле глыба льда свалилась на голову 46-летней женщине. Потерпевшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело.

С 1 марта начал действовать закон, запрещающий использовать иностранные слова на вывесках и табличках без обязательного перевода на русский язык. Как предприниматели в Туле меняют оформление, читайте в нашей специальной статье.