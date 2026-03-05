В центре Тулы глыба льда упала на женщину

Сегодня, 5 марта, с крыши дома № 114-а по улице Л. Толстого глыба льда свалилась на голову 46-летней женщине. Потерпевшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

В региональном СК по факту случившегося возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В настоящее время следователем фиксируется обстановка на месте происшествия, изымается необходимая документация и допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы», — сообщили в пресс-службе СК.