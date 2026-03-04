  1. Моя Слобода
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей

Проверять животных будут, если поступят жалобы от граждан.

Фото из архива Myslo.

С 1 января 2026 года в Тульской области вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних питомцев. В Федеральном реестре домашних животных («Хорриот») зарегистрировали уже 1742 питомца: 1660 собак и 82 кошки. 

На регистрацию животных у туляков есть 6 месяцев. Штрафовать владельцев собак начнут с 1 июля. За нарушение требований владельцу домашнего животного грозит штраф от 1000 до 3000 рублей, а за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей.

Председатель комитета ветеринарии и главный государственный инспектор Тульской области Светлана Селезнева сегодня, 4 марта, на брифинге сообщила, что стоимость процедуры чипирования в государственных ветеринарных учреждениях составляет около 400 рублей. 

«Обязательной регистрации подлежат собаки, кошки — по желанию хозяев. Вновь приобретенные домашние животные должны быть зарегистрированы в течение 14 дней после приобретения; новорожденные собаки (кошки) — не позднее 3 месяцев со дня их рождения», — отметил Светала Селезнева. 

Власти уверены, что обязательная регистрация домашних животных поможет государству отслеживать численность и регулировать популяцию бродячих собак. Проверять животных будут:

  • при жалобах граждан;
  • во время рейдов в парках и зонах выгула животных.

Чип представляет собой миниатюрное устройство размером до 2 мм, абсолютно безопасное для здоровья животного. На чипе закреплён индивидуальный номер, содержащий сведения о владельце, породе, прививках и характеристиках питомца.

Процедура чипирования проводится однократно на всю жизнь собаки. При продаже или гибели животного владелец обязан уведомить службу ветеринарии для внесения изменений в базу данных.

Уточняется, что в 2025 году в Тульской области отловили 3326 бездомных собак, что на 3% выше, чем в 2024 году.

Регулируется также порядок выгула домашних животных, устанавливая следующие правила:

  • Нельзя гулять с собаками на детских и спортивных площадках, а также на территориях школ, детских садов и других образовательных учреждений.
  • Прогулки в общественных местах разрешены только на поводке.
  • Обязательным условием является уборка экскрементов за животным во время прогулки.

Напомним, ранее мы уже рассказывали про обязательное чипирование домашних животных в Туле. Почитать материал можно по ссылке

сегодня, в 12:11
