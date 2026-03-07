  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Миляев открыл Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди студентов - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев открыл Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди студентов

В соревнованиях участвуют 610 спортсменов из 101 вуза страны.

Миляев открыл Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди студентов
Фото правительства Тульской области.

Сегодня, 7 марта, в спортивном комплексе «Тулица» стартовали всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди студентов.

Открывая мероприятие, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что гордится, что оружейная столица представляет участникам инфраструктуру мирового уровня. Глава региона пожелал всем участникам честной борьбы и уверенности в своих силах. 

Отметим, что Тула принимает спортсменов уже во второй раз. Традиционно соревнования начались с торжественного исполнения гимна Российской Федерации. Напомним, такое правило утвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на одном из заседаний регионального правительства, подчёркивая значимость патриотического воспитания молодёжи.

Участниками соревнований стали 610 спортсменов из 101 вуза 41 субъекта страны. С приветственным словом также выступил директор института естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ, президент Ассоциации «Студенческая лиза легкой атлетики» Александр Страдзе.  

Отметим, в рамках заседания комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Дмитрий Миляев, ведется работа по развитию студенческого спорта.

Напомним, заседание прошло 4 марта в Ленобласти. Предложения комиссии Госсовета лягут в основу доклада Президенту. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:03 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев студенты легкая атлетика открытие
Погода в Туле 7 марта: до +5 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 марта: до +5 градусов и без осадков
сегодня, в 09:00, 136 1652 4
Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах
Жизнь Тулы и области
Истории добрых дел: в Туле открылась выставка о девушках-волонтёрах
сегодня, в 09:09, 48 865 0
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
Жизнь Тулы и области
Тулячкам подарили 1000 роз и открытки в Московском метрополитене
сегодня, в 13:18, 35 834 -2
Над Тульской областью уничтожены пять вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены пять вражеских БПЛА
сегодня, в 07:15, 31 1409 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Фотоловушки «Тульских засек» показали разнообразие стад косуль весной
Фотоловушки «Тульских засек» показали разнообразие стад косуль весной
Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку
Косогорский завод заплатит 16 тысяч за сброс сточных вод в Воронку

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.