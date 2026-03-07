В соревнованиях участвуют 610 спортсменов из 101 вуза страны.

Фото правительства Тульской области.

Сегодня, 7 марта, в спортивном комплексе «Тулица» стартовали всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди студентов.

Открывая мероприятие, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что гордится, что оружейная столица представляет участникам инфраструктуру мирового уровня. Глава региона пожелал всем участникам честной борьбы и уверенности в своих силах.

Отметим, что Тула принимает спортсменов уже во второй раз. Традиционно соревнования начались с торжественного исполнения гимна Российской Федерации. Напомним, такое правило утвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на одном из заседаний регионального правительства, подчёркивая значимость патриотического воспитания молодёжи.

Участниками соревнований стали 610 спортсменов из 101 вуза 41 субъекта страны. С приветственным словом также выступил директор института естествознания и спортивных технологий ГАОУ ВО МГПУ, президент Ассоциации «Студенческая лиза легкой атлетики» Александр Страдзе.

Отметим, в рамках заседания комиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Дмитрий Миляев, ведется работа по развитию студенческого спорта.

Напомним, заседание прошло 4 марта в Ленобласти. Предложения комиссии Госсовета лягут в основу доклада Президенту.