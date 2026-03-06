В тульском минтрансе решают, как преобразить Московский вокзал и привокзальную площадь

Фото минтранса Тульской области.

Тульские чиновники и руководство Московской железной дороги обсудили комплексный проект благоустройства Московского вокзала и прилегающей территории. Главная цель — сделать вокзал удобным, современным и безопасным транспортным узлом, достойным статуса туристической столицы.

В рамках встречи специалисты разработали план действий, включающий ремонт фасадов, реконструкцию железнодорожных путей и благоустройство прилегающих улиц. Администрация города сформировала рабочую группу, которая займется детализацией конкретных задач.

Департамент транспорта Москвы готов содействовать в разработке проекта, так как работы входят в рамки более широкой программы развития Центрального транспортного узла, предусматривающей увеличение пригородных поездов и создание маршрута до Ясной Поляны и Щекино к 200-летию Льва Толстого.

«Московский вокзал — это первые ворота в Тулу для тысяч гостей, и его облик должен соответствовать статусу нашего региона. Сегодня мы перешли от обсуждений к формированию конкретного плана. Наша общая задача с РЖД и городом — синхронизировать все работы: от ремонта фасада и путей до благоустройства прилегающих улиц и обеспечения высокого уровня безопасности», — отметил директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Евгений Ташлыков.