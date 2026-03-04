В Тульской области школьные звонки в марте заменят произведения Глинки, Чайковского и Бородина

Ребята вспомнят или впервые услышат увертюру из оперы «Руслан и Людмила».

Фото Алексея Пирязева.

В марте тульские школы примут участие во Всероссийской акции «Мелодии вместо звонков». Обычные сигналы сменят музыкальные произведения, приуроченные к юбилейным датам Большого театра и Международному женскому дню, рассказали в министерстве образования Тульской области.

Организаторы — Министерство просвещения России и Центр детского развития «Прогресс» — подготовили специальную подборку классических композиций русских композиторов:

увертюра из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила»;

произведение Петра Чайковского «Уж как по мосту-мосточку» из оперы «Евгений Онегин» (исполняет оркестр Большого театра);

танец маленьких лебедей из балета Чайковского «Лебединое озеро» (оркестр СССР);

«Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

В феврале школьные звонки заменяли патриотическими композициями.