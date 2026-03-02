  1. Моя Слобода
Илья Степанов к 8 Марта подарил медсестрам Тульской областной больницы сертификаты от маркетплейса

Этот подарок стал выражением глубокой признательности за их неустанный труд, женскую заботу и чуткость.

Депутат Тульской областной Думы, советник губернатора Илья Степанов каждый год находит повод поздравить медицинских сестер и выразить свою признательность этим самоотверженным женщинам. Накануне весеннего праздника Илья Владимирович, как и каждый год, вручил медсестрам больницы сертификаты от одного из известнейших маркетплейсов.

Этот подарок стал выражением глубокой признательности за их неустанный труд, за ту женскую заботу и чуткость, которую они ежедневно дарят пациентам, порой находящимся в самых уязвимых состояниях.

Каждый сертификат – это не просто материальное выражение благодарности, но и символ уважения к сложной и благородной профессии. В суете повседневной жизни, наполненной заботами и ответственностью, такой знак внимания, несомненно, приносит лучик света и поднимает настроение.

сегодня, в 09:00
