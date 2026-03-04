  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В поселке Петровском УК наказали за снег и наледь на крыше дома на улице Паустовского - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В поселке Петровском УК наказали за снег и наледь на крыше дома на улице Паустовского

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В поселке Петровском УК наказали за снег и наледь на крыше дома на улице Паустовского
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура проверила работу управляющей компании «ТРИС» по содержанию общедомового имущества в зимний период.

Установлено, что коммунальщики не очистили от снега и наледи крышу дома № 9 на улице Паустовского в поселке Петровском. В итоге 2 марта огромный массив снега рухнул вниз, сломав козырек входной группы.

«С целью защиты прав граждан на безопасные условия проживания прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление», — сообщили в региональной прокуратуре. 

Должностное лицо организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снег и наледь крыша прокуратура
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
Всех на учёт: за отказ от чипирования домашних собак тулякам грозят штрафы до 5 тысяч рублей
сегодня, в 12:11, 132 2189 -5
Погода в Туле 4 марта: небольшие осадки и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 марта: небольшие осадки и оттепель
сегодня, в 07:00, 82 1203 3
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей
Жизнь Тулы и области
В Туле на корректировку проекта по реконструкции Калужского шоссе потратят более 107 млн рублей
сегодня, в 11:08, 57 1505 -3
Тест: угадайте известных туляков по очкам!
Тесты
Тест: угадайте известных туляков по очкам!
сегодня, в 14:00, 26 1680 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк накопил штрафов за превышение скорости на 3 млн и остался без Infiniti
Туляк накопил штрафов за превышение скорости на 3 млн и остался без Infiniti
Около 2,5 тысячи тульских выпускников потренировались сдавать ЕГЭ
Около 2,5 тысячи тульских выпускников потренировались сдавать ЕГЭ

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.