В поселке Петровском УК наказали за снег и наледь на крыше дома на улице Паустовского

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура проверила работу управляющей компании «ТРИС» по содержанию общедомового имущества в зимний период.

Установлено, что коммунальщики не очистили от снега и наледи крышу дома № 9 на улице Паустовского в поселке Петровском. В итоге 2 марта огромный массив снега рухнул вниз, сломав козырек входной группы.

«С целью защиты прав граждан на безопасные условия проживания прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление», — сообщили в региональной прокуратуре.

Должностное лицо организации привлекли к дисциплинарной ответственности.