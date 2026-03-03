На Губернском катке впервые будет дан старт конкурсу «Росмолодёжь. Гранты»

Мероприятие будет реализовано в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В пятницу, 6 марта, в 10.00 на Губернском катке состоится интерактивное мероприятие «Лёд возможностей», которое станет стартом конкурса «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон».

Молодые туляки смогут познакомиться с экспертами и амбассадорами программы, пройти консультации и получить мотивацию для участия. За победу могут побороться жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться по ссылке.

Старт конкурса пройдёт в формате активного отдыха на свежем воздухе. Каждый участник получит список заданий, выполнив которые он сможет выиграть подарки и получить полезные бонусы. Среди активностей: совместный проезд круга с экспертом или амбассадором, запись короткометражного ролика о собственной идее, фотосессия и прохождение мини-теста на оценку готовности проекта.

Конкурс запустит министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова. Заявки на участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» принимаются до 15 апреля. Предусмотрены 18 тематических номинаций – от науки и технологий до творческих и патриотических инициатив.