  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Губернском катке впервые будет дан старт конкурсу «Росмолодёжь. Гранты» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На Губернском катке впервые будет дан старт конкурсу «Росмолодёжь. Гранты»

Мероприятие будет реализовано в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На Губернском катке впервые будет дан старт конкурсу «Росмолодёжь. Гранты»

В пятницу, 6 марта, в 10.00 на Губернском катке состоится интерактивное мероприятие «Лёд возможностей», которое станет стартом конкурса «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон».

Молодые туляки смогут познакомиться с экспертами и амбассадорами программы, пройти консультации и получить мотивацию для участия. За победу могут побороться жители региона в возрасте от 14 до 35 лет. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться по ссылке.

Старт конкурса пройдёт в формате активного отдыха на свежем воздухе. Каждый участник получит список заданий, выполнив которые он сможет выиграть подарки и получить полезные бонусы. Среди активностей: совместный проезд круга с экспертом или амбассадором, запись короткометражного ролика о собственной идее, фотосессия и прохождение мини-теста на оценку готовности проекта.

Конкурс запустит министр молодёжной политики Тульской области Анастасия Баринова. Заявки на участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты» принимаются до 15 апреля. Предусмотрены 18 тематических номинаций – от науки и технологий до творческих и патриотических инициатив. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
гранты для молодежи Росмолодежь министерство молодежной политики Тульской области
Место
Тула Губернский каток
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены
Жизнь Тулы и области
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены
вчера, в 21:15, 59 732 -3
Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев стал вторым среди российских губернаторов по популярности на платформе MAX
вчера, в 11:47, 61 1528 -43
«Антрэ», «Паблик» и «Мистер чашка»: тульский бизнес учится говорить по-русски
Жизнь Тулы и области
«Антрэ», «Паблик» и «Мистер чашка»: тульский бизнес учится говорить по-русски
вчера, в 13:15, 53 5614 -6
Где в Туле отключат свет 4 марта
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат свет 4 марта
вчера, в 22:00, 46 561 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены
В Туле обсудили роль наставничества в учреждениях культуры
В Туле обсудили роль наставничества в учреждениях культуры

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.