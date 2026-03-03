  1. Моя Слобода
Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены

Это плановая проверка. Жителей просят сохранять спокойствие.

В среду, 4 марта, в Тульской области завоют сирены. Проверка системы оповещения начнётся в 10:39.

Сохраняйте спокойствие. Проверка носит технический характер и направлена на повышение качества работы системы.

вчера, в 21:15 −3
