Утром 4 марта в Тульской области завоют сирены

В среду, 4 марта, в Тульской области завоют сирены. Проверка системы оповещения начнётся в 10:39.
Сохраняйте спокойствие. Проверка носит технический характер и направлена на повышение качества работы системы.
Это плановая проверка. Жителей просят сохранять спокойствие.
