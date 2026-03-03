  1. Моя Слобода
В Туле обсудили роль наставничества в учреждениях культуры

В областной научной библиотеке состоялся круглый стол «Формирование модели наставничества: направления и этапы успешного пути развития».

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель председателя правительства – министр культуры Ольга Гремякова. Она отметила актуальность системы наставничества в каждой из отраслей, в особенности сферы культуры.

По её словам, при высокой конкуренции за кадры, особое значение приобретает адаптация молодых специалистов на рабочем месте:

– Наставничество позволяет сотрудникам быстрее освоить профессиональные компетенции, приобрести практические навыки, эффективно включиться в работу коллектива и качественно выполнять свои трудовые функции, – отметила министр. 

z7jpcqhernofcrovw38d8c8qp0ze0c6k.jpg

Участники круглого стола поделились личным опытом наставничества. Ольга Гремякова рассказала о соответствующем направлении в рамках губернаторской программы «Герой 71». За каждым участником управленческого модуля проекта закреплены наставники – руководители органов власти и ведущих предприятий, депутаты. Их задача – помочь каждому участнику СВО раскрыть свой потенциал в мирной жизни.

Подопечный Ольги Гремяковой ветеран СВО Михаил Хренов проходит курсы профессиональной переподготовки в колледже культуры и искусства, активно учувствует в культурных и образовательных мероприятиях.

Опытом также поделились специалист Всероссийского центра библиотечного кадрового потенциала Российской молодежной госбиблиотеки Федор Замыцкий, заместитель гендиректора Регионального библиотечно-информационного комплекса Светлана Минаева и председатель Молодежного совета при тульском Минкульте Анна Воронова.

