  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области объявлена ракетная опасность - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области объявлена ракетная опасность

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена ракетная опасность

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора. 

 

UPD. Отбой в 19.17.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 18:43 −5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку
Жизнь Тулы и области
Видеосказку, в создании которой принимал участие Дмитрий Миляев, передали в Президентскую библиотеку
вчера, в 13:09, 80 1337 -24
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
Жизнь Тулы и области
Из-за вредности соседа четыре квартиры в тульской пятиэтажке две недели живут без газа: люди просят помощи
вчера, в 12:09, 85 3213 1
Генконсульство России в Дубае опубликовало правила безопасности для туристов, находящихся в зоне конфликта
Жизнь Тулы и области
Генконсульство России в Дубае опубликовало правила безопасности для туристов, находящихся в зоне конфликта
вчера, в 18:00, 80 1090 1
В начале марта ЦФО ожидает аномально теплая погода
Мир
В начале марта ЦФО ожидает аномально теплая погода
вчера, в 20:04, 80 1124 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Возьмите друга в семью: семь пушистых хвостов, которые ищут дом
Возьмите друга в семью: семь пушистых хвостов, которые ищут дом
Генконсульство России в Дубае опубликовало правила безопасности для туристов, находящихся в зоне конфликта
Генконсульство России в Дубае опубликовало правила безопасности для туристов, находящихся в зоне конфликта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.