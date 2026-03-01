В Тульской области объявлена ракетная опасность

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора.
UPD. Отбой в 19.17.
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
