Возьмите друга в семью: семь пушистых хвостов, которые ищут дом

Кисуля, 2 года.

Эта роскошная красавица с чувством собственного достоинства в поисках новых хозяев. У неё был дом и старые хозяева, но они куда-то пропали.

Приучена к лотку. С другими кошками не дерется, но и не дружит.

Если хотите украсить свой дом этой красотой, то звоните/пишите по тел. 8-915-789-42-38 (Лариса Владимировна).

Шурочка, 1,5 года.

Шурочку, скажите, отчего не хочет никто? Она ж классная такая!

Спокойная как учительница начальных классов под новопасситом и внезапная как электрическая сила телеграфа. Смотрит своими коровьими грустными глазами: то ли осуждает, то ли сочувствует, то ли вспоминает что-то, то ли по лбу линейкой хочет дать.



Шурочка очень умная кошка. С сородичами прекрасно ладит, с собаками не воюет. Кошачий этикет знает. Привита, стерилизована.

Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается. Тел. 8-906-627-85-00.

Мадина, 5 лет.

Мадина — кошка-дипломат. Умеет дружить со всеми: с котами, людьми, с вашим графиком. Не требует постоянного внимания, не устраивает сцен ревности, не будит в пять утра концертами. Просто живёт рядом — тихо, тепло, уютно.

Утреннее мурчание вместо будильника, вечерний комочек счастья на диване. Между этим — собственные кошачьи дела, которые никому не мешают. Стерилизована. Тел. 8(953)971-13-28.

Барс, 2 года.

У Барса особенная передняя лапка без пальчиков, зато характер полноценный и очень живой. В присутствии публики он превращается в пример несчастья и скромно демонстрирует лапку. Стоит расслабиться, и перед вами уже активный спортсмен, который устраивает весёлые старты и домашние разборки с игрушками.

Очень ласковый и нежный, разговорчивый, тянется к людям. Привит, кастрирован. Тел. 8(953)971-13-28.

Тэсса, 5 лет.

Плюшевая красавица Тэсса познала потерю дома и части зрения, но сохранила нежность души. В её глазах — не упрёк, а надежда. Она не просит многого: только мягкие руки, которые погладят перед сном, и голос, который назовёт по имени.

Привита, стерилизована.Ждет того, кто увидит в ней не просто кошку с особенностями, а друга с большим сердцем. Тел. 8(953)971-13-28.

Алиса, 12 лет.

В свои 12 лет Алиса познала горе утраты: не стало человека, бывшего центром её вселенной. Теперь она тихо надеется, что её сердце ещё успеет полюбить снова.

Время не властно над её грацией, а способность дарить нежность только окрепла с годами. Она общительна и благодарна за каждую минуту внимания. Тел. 8(953)971-13-28.

Сулико, 6 мес.

Сулико — кошка невероятная! В ней всё идеально сложилось: и красота, и грация, и характер! Очень ласковая, ручная и послушная. Умеет стряпать хинкали и чахохбили. Но лучше умеет их есть. И, конечно, может так станцевать лизгинку, что у соседей снизу люстра упадёт.

Стерилизована, от паразитов обработана. Этикету обучена. Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается. Тел. 8-906-627-85-00.