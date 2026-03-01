  1. Моя Слобода
Возьмите друга в семью: семь пушистых хвостов, которые ищут дом

Сделали подборку четвероногих ко Дню кошек, отмечающемуся в России 1 марта.

DUdDqr0kFapycKQtmWP_f9ZudP96E6uK1uSl6W6e_dn5o9Aj-V2LzjO9HxSC3EFRTVbGxS85OrbyLoQEqFc0SCJA.jpg

Кисуля, 2 года.

Эта роскошная красавица с чувством собственного достоинства в поисках новых хозяев. У неё был дом и старые хозяева, но они куда-то пропали.

Приучена к лотку. С другими кошками не дерется, но и не дружит.
Если хотите украсить свой дом этой красотой, то звоните/пишите по тел. 8-915-789-42-38 (Лариса Владимировна).

 

2-wLw4Z5-qFQPKb3j8q6t6SzFXSymZREe2owAZdmpWCsuIAi0U34Ofr0NQr7h61JwTSq53MSylG8EmcVy9qdcmae.jpg

Шурочка, 1,5 года.

Шурочку, скажите, отчего не хочет никто? Она ж классная такая!
Спокойная как учительница начальных классов под новопасситом и внезапная как электрическая сила телеграфа. Смотрит своими коровьими грустными глазами: то ли осуждает, то ли сочувствует, то ли вспоминает что-то, то ли по лбу линейкой хочет дать.

Шурочка очень умная кошка. С сородичами прекрасно ладит, с собаками не воюет. Кошачий этикет знает. Привита, стерилизована.

Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается. Тел. 8-906-627-85-00.

 

20260128_165554 (3).jpg

Мадина, 5 лет.

Мадина — кошка-дипломат. Умеет дружить со всеми: с котами, людьми, с вашим графиком. Не требует постоянного внимания, не устраивает сцен ревности, не будит в пять утра концертами. Просто живёт рядом — тихо, тепло, уютно.

Утреннее мурчание вместо будильника, вечерний комочек счастья на диване. Между этим — собственные кошачьи дела, которые никому не мешают. Стерилизована. Тел. 8(953)971-13-28.

 

20260222_093008.jpg

Барс, 2 года.

У Барса особенная передняя лапка без пальчиков, зато характер полноценный и очень живой. В присутствии публики он превращается в пример несчастья и скромно демонстрирует лапку. Стоит расслабиться, и перед вами уже активный спортсмен, который устраивает весёлые старты и домашние разборки с игрушками.

Очень ласковый и нежный, разговорчивый, тянется к людям.  Привит, кастрирован. Тел. 8(953)971-13-28.

 

20260131_114930 (3).jpg

Тэсса, 5 лет.

Плюшевая красавица Тэсса познала потерю дома и части зрения, но сохранила нежность души. В её глазах — не упрёк, а надежда. Она не просит многого: только мягкие руки, которые погладят перед сном, и голос, который назовёт по имени. 

Привита, стерилизована.Ждет того, кто увидит в ней не просто кошку с особенностями, а друга с большим сердцем. Тел. 8(953)971-13-28.

 

20260216_110647 (1).jpg

Алиса, 12 лет.

В свои 12 лет Алиса познала горе утраты: не стало человека, бывшего центром её вселенной. Теперь она тихо надеется, что её сердце ещё успеет полюбить снова.

Время не властно над её грацией, а способность дарить нежность только окрепла с годами. Она общительна и благодарна за каждую минуту внимания. Тел. 8(953)971-13-28.

 

82J26l285mcHAUBwrJg2Q2ATKdohgP8i6Fa2gmL34l9UX0GTD5zXkZ88i5sCKwUz-fw4V3ULJ8tzQPOFwuX0XPPG.jpg

Сулико, 6 мес.

Сулико — кошка невероятная! В ней всё идеально сложилось: и красота, и грация, и характер! Очень ласковая, ручная и послушная. Умеет стряпать хинкали и чахохбили. Но лучше умеет их есть. И, конечно, может так станцевать лизгинку, что у соседей снизу люстра упадёт.

Стерилизована, от паразитов обработана. Этикету обучена. Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается. Тел. 8-906-627-85-00.

Автор:
вчера, в 18:50
