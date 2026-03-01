Генконсульство России в Дубае опубликовало правила безопасности для туристов, находящихся в зоне конфликта

Правила для туристов для туристов, находящихся в зоне вооруженного конфликта от генконсульства:

Следите за официальными сообщениями властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов) и ориентируйтесь только на них. Не распространяйте непроверенную информацию и слухи.

Если вы находитесь в ОАЭ как турист — поддерживайте связь с Вашим туроператором, авиакомпанией и администрацией отеля. Выполняйте указания сотрудников правоохранительных органов и работников гостиниц в случае воздушной опасности.

С учётом режима «закрытого неба» в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и «ВЫВОЗНЫХ» рейсов на данный момент не представляется возможным. Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно. Просим рассматривать такой вариант выезда с территории Эмиратов только в крайнем случае. Отслеживайте указания официальных представительств МИД России в указанных странах.

Просим иметь при себе документы, удостоверяющие личность, деньги, средства связи, заряженные пауэрбэнки, запас воды, еды и необходимых медикаментов на пару дней на случай непредвиденных ситуаций.

В целях накопления сведений о находящихся на территории ОАЭ гражданах России оставьте информацию о себе и своих родных, воспользовавшись следующими ссылками: для ТУРИСТОВ и для РЕЗИДЕНТОВ . По возможности, встаньте на консульский учёт.

Оперативные обновления и текущие указания будут публиковаться на официальных ресурсах Генерального консульства в Telegram и на сайте, а также ресурсах Посольства - сайте, в Telegram - и МИД России - сайт и Telegram.

Экстренная связь с Генконсульством:

+971504547754

+971585419453

+971585476497

+971585038590

Использовать данные номера просят только в случае реальной угрозы жизни и здоровью. Оставьте возможность дозвониться на эти телефоны тем, кто НА САМОМ ДЕЛЕ находится в тяжелой ситуации (возникли конфликтные ситуации, пострадали в результате авианалётов и т.п.).