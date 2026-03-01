  1. Моя Слобода
Генконсульство России в Дубае опубликовало правила безопасности для туристов, находящихся в зоне конфликта

Россиян просят сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности.

Правила для туристов для туристов, находящихся в зоне вооруженного конфликта от генконсульства: 

  • Следите за официальными сообщениями властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов) и ориентируйтесь только на них. Не распространяйте непроверенную информацию и слухи.
  • Если вы находитесь в ОАЭ как турист — поддерживайте связь с Вашим туроператором, авиакомпанией и администрацией отеля. Выполняйте указания сотрудников правоохранительных органов и работников гостиниц в случае воздушной опасности. 
  • С учётом режима «закрытого неба» в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и «ВЫВОЗНЫХ» рейсов на данный момент не представляется возможным. Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно. Просим рассматривать такой вариант выезда с территории Эмиратов только в крайнем случае. Отслеживайте указания официальных представительств МИД России в указанных странах. 
  •  Просим иметь при себе документы, удостоверяющие личность, деньги, средства связи, заряженные пауэрбэнки, запас воды, еды и необходимых медикаментов на пару дней на случай непредвиденных ситуаций.
  • В целях накопления сведений о находящихся на территории ОАЭ гражданах России оставьте информацию о себе и своих родных, воспользовавшись следующими ссылками: для ТУРИСТОВ и для РЕЗИДЕНТОВ . По возможности, встаньте на консульский учёт.

photo_2026-03-01_12-54-19.jpg

Оперативные обновления и текущие указания будут публиковаться на официальных ресурсах Генерального консульства в Telegram и на сайте, а также ресурсах Посольства - сайте, в Telegram - и МИД России - сайт и Telegram

Экстренная связь с Генконсульством:
+971504547754
+971585419453
+971585476497 
+971585038590

Использовать данные номера просят только в случае реальной угрозы жизни и здоровью. Оставьте возможность дозвониться на эти телефоны тем, кто НА САМОМ ДЕЛЕ находится в тяжелой ситуации (возникли конфликтные ситуации, пострадали в результате авианалётов и т.п.).

Автор:
вчера, в 18:00 +1
