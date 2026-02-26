  1. Моя Слобода
«Сделать Тулу местом, где хочется жить»: Дмитрий Миляев назвал главную задачу регионального правительства

Она прозвучала в ходе Послания к жителям региона.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 26 февраля, в атриуме Тульского кремля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратился к землякам с Посланием о положении в регионе и о векторах развития области. 

На мероприятии присутствуют члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены правительства Тульской области, депутаты областной Думы, участники СВО, члены молодежного парламента региона, представители общественности.

В ходе Послания губернатор назвал главную задачу:

«С 2016 года Тульская область стремительно развивалась по всем направлениям! Сегодня мы не просто продолжаем это развитие, мы наращиваем темп! И по ряду показателей уже опережаем общероссийские значения. Это — наша общая победа! Победа в деле улучшения жизни каждого туляка вне зависимости от того, живет он в большом городе или маленьком селе. 

Сделать Тульскую область территорией семейного счастья, местом, где хочется жить, создавать семьи и растить детей, строить дом и работать, — вот наша главная задача, наша миссия!

Наши жители должны быть уверены в том, что мы поддержим их на любом этапе жизненного пути. Это не про цифры и показатели — это про заботу, защиту и опору».
 

