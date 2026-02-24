«Сохранить себя»: в Туле обсудили помощь в восстановлении после травм и болезней

На базе дискуссионной площадки социального проекта прошла встреча представителей минтруда и соцзащиты, экспертов НКО и медиков.

Фото: Минтруд Тульской области

Участники подвели промежуточные итоги реализации проекта и обсудили перспективы внедрения успешных практик в работу учреждений региона. Проект «Сохранить себя» реализуется в Тульской области уже год при поддержке благотворительного фонда «Старость в радость».

Его главная цель — помочь людям, перенесшим тяжелые заболевания (инсульты, переломы) или имеющим инвалидность, вернуть утраченные навыки и сохранить самостоятельность.

Специалисты работают по трём направлениям: восстановление двигательной активности, речи и бытовых навыков. В проекте принимают участие 113 человек в возрасте от 42 до 95 лет из Тулы, Алексина и Новомосковска. Комплексная помощь позволяет пожилым людям проходить реабилитацию на дому. Проект рассчитан до июня 2026 года.

В обсуждении приняли участие замминистра труда и соцзащиты Тульской области Юлия Гончарова, руководитель благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, руководители и специалисты комплексных центров соцобслуживания населения, представители НКО и медучреждений.

— Для нас важно не просто реализовать отдельный проект, а встроить лучшие практики в повседневную работу наших учреждений. Мы видим, что комплексный подход и своевременная помощь позволяют пожилым людям буквально «сохранить себя» — вернуться к активной жизни, почувствовать заботу и поддержку. Опыт, который мы нарабатываем сейчас, станет основой для дальнейшего развития системы долговременного ухода в Тульской области, — подчеркнула Юлия Гончарова.

Организаторы отметили, что обратная связь от участников и обмен опытом между ведомствами лягут в основу корректировки дорожной карты проекта на текущий год.

справка myslo

Проект «Сохранить себя» направлен на реабилитацию и социализацию граждан пожилого возраста и инвалидов, перенесших тяжелые заболевания. В команду специалистов входят психологи, специалисты по реабилитации, соцработники и волонтеры. Контактная информация: 8(800)200-52-26