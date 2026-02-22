В ремесленном дворе «Добродей» в Туле сожгли чучело Масленицы

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

22 февраля в ремесленном дворе «Добродей» отметили Масленицу. Туляки и гости оружейной столицы пришли целыми семьями, чтобы проводить зиму.

Народный ансамбль гармонистов «Озорные переборы» и Народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод» зарядили праздничным настроением и атмосферой традиционных масленичных гуляний.

Все желающие приняли участие в творческих и ремесленных мастер-классах. В фольклорном театре «Булыжник» прошло представление народных масленичных обычаев и традиций «Петрушечная комедия с блинным акцентом» в жанре ярмарочного балагана.

Традиционные деревянные игры в «Потешной слободе» проверили ловкость, меткость и смекалку. На премьере интерактивной программы «Сбитень: пряный разговор» гости узнали, почему этот напиток стал символом гостеприимства и тепла на Руси.

Подкрепиться и восстановить силы можно было на Пряничной веранде. Здесь развернулся гастрономический праздник, где гостей ждали горячий чай и блины с самыми разными начинками.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы.