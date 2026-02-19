Почётным гражданам Тулы будут ежемесячно платить почти 38 тысяч рублей

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подписал постановление об индексации ежемесячной социальной выплаты для Почётных граждан города-героя Тулы.
С 1 апреля она будет увеличена на 4% и составит 37897 рублей 06 копеек.
Соответствующий документ размещен на городском портале правовых актов.
Глава администрации Тулы Илья Беспалов подписал постановление об индексации ежемесячной социальной выплаты для Почётных граждан города-героя Тулы.
С 1 апреля она будет увеличена на 4% и составит 37897 рублей 06 копеек.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram