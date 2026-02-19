  1. Моя Слобода
Почётным гражданам Тулы будут ежемесячно платить почти 38 тысяч рублей

Соответствующий документ размещен на городском портале правовых актов.

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подписал постановление об индексации ежемесячной социальной выплаты для Почётных граждан города-героя Тулы.

С 1 апреля она будет увеличена на 4% и составит 37897 рублей 06 копеек.

