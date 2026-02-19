Из-за непогоды в Тульской области задержались более 40 электричек и поездов

О ситуации на железнодорожном транспорте шла речь на заседании участников оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада.

Было отмечено, что сегодня зафиксирована 21 задержка пригородного поезда и 26-ти пассажирских поездов. Так, днем Myslo сообщал, что на въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы.

Для борьбы со снежной стихией в течение дня работали бригады первой и второй очереди снегоуборки в количестве 420 человек и 16 единиц железнодорожной снегоуборочной техники. Ночью железнодорожные пути будут расчищать 250 человек и 9 единиц снегоуборочной техники.

Также организована работа вспомогательных локомотивов, которые оказывают помощь поездам, которые не могут проехать в связи с заснеженностью железнодорожных линий.

Для транзитных пассажиров, ожидающих опаздывающие поезда, на Московском вокзале организовано горячее питание. Таких в первой половине дня было 402 человека. На данный момент таких пассажиров нет на вокзале.

Было отмечено, что уборка будет вестись круглосуточно до полной ликвидации последствий снегопада.