  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за непогоды в Тульской области задержались более 40 электричек и поездов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Из-за непогоды в Тульской области задержались более 40 электричек и поездов

Транзитные пассажиры, ожидающие опаздывающие поезда, были обеспечены горячим питанием.

Из-за непогоды в Тульской области задержались более 40 электричек и поездов

О ситуации на железнодорожном транспорте шла речь на заседании участников оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада.

Было отмечено, что сегодня зафиксирована 21 задержка пригородного поезда и 26-ти пассажирских поездов. Так, днем Myslo сообщал, что на въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы

Для борьбы со снежной стихией в течение дня работали бригады первой и второй очереди снегоуборки в количестве 420 человек и 16 единиц железнодорожной снегоуборочной техники. Ночью железнодорожные пути будут расчищать 250 человек и 9 единиц снегоуборочной техники.

Также организована работа вспомогательных локомотивов, которые оказывают помощь поездам, которые не могут проехать в связи с заснеженностью железнодорожных линий.

Для транзитных пассажиров, ожидающих опаздывающие поезда, на Московском вокзале организовано горячее питание. Таких в первой половине дня было 402 человека. На данный момент таких пассажиров нет на вокзале.

Было отмечено, что уборка будет вестись круглосуточно до полной ликвидации последствий снегопада.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:02 0
Другие статьи по темам
Событие
поезда железнодорожное сообщение снегопапд
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 февраля: метель, порывистый ветер и до -7
сегодня, в 07:00, 240 3737 4
Мощный снегопад обрушился на Тулу
Жизнь Тулы и области
Мощный снегопад обрушился на Тулу
сегодня, в 09:03, 121 7697 10
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
сегодня, в 14:15, 89 6110 2
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
Жизнь Тулы и области
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
сегодня, в 11:44, 70 5023 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Дмитрий Миляев провел заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту
Дмитрий Миляев провел заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.