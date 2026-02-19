  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев провел заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту

Основной темой мероприятия стала подготовка к заседанию Совета при Президенте РФ о развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В заседании также принял участие заместитель начальника Управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета, секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марат Филиппов. 

Он отметил, что проведение физкультурных мероприятий и соревнований способствует достижению двух государственных целей: повышения здоровья граждан и совершенствования системы отбора кандидатов в спортивные сборные России для выступления в крупных международных спортивных соревнованиях.

– Необходимо проанализировать практику планирования и проведения физкультурных мероприятий и соревнований, выявить сдерживающие факторы и дать предложения по их преодолению. Надо продолжать развивать сложившиеся форматы. Крайне важно повышать уровень и престиж соревнований, увеличивать количество их участников, – сказал Марат Филиппов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что в России организация проведения спортивных мероприятий выстроена как часть единой госполитики в сфере спорта:

– Мы готовимся к проведению Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов 2026 года  она станет главным национальным отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В программу войдут 43 вида спорта и самбо, соревнования пройдут в семи регионах страны, в них примут участие более 14 тысяч человек, – сообщил министр.

Дмитрий Миляев поблагодарил Администрацию Президента, Минспорта России, участников и членов комиссии Госсовета по спорту за доверие и включенность в работу:

– Президент страны уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта. Наша совместная задача подготовить серьезный доклад с глубокой аналитикой по всем направлениям тематики Совета при Президенте РФ по спорту и представить качественные предложения, которые потом могут стать основой для дальнейшего развития физкультуры и спорта в нашей стране, – отметил тульский губернатор. 

q0dig6ysqjut83mezf7wkpneyl9zsgvv.jpg

По словам Дмитрия Вячеславовича, система физкультурных мероприятий и спортивных соревнований масштабная и комплексная. Физкультурные мероприятия нацелены на вовлечение как можно большего количества людей в занятия физической культурой, пропаганду здорового образа жизни и повышение двигательной активности населения. К ним относятся мероприятия, организованные среди школьников, студенческих спортивных клубов, людей старшего поколения и т.д.

В Московской и Ленинградской областях успешно реализуется проект «Школьная лига». Он включает в себя отборочные этапы и регулярные соревнования по четырем видам спорта. В финальном этапе соревнуются лучшие школьные команды. Дмитрий Миляев напомнил, что по итогам прошедшего Совета Президент России Владимир Путин поручил развивать аналогичные системы соревнований в регионах. 

А в Тульской области реализуется проект «Битва клубов». Это система соревнований, которая состоит из трех лиг. В программу входят соревнования по 13 видам спорта, совместные тренировки и битва болельщиков. Кроме того, проект предусматривает создание активной спортивной среды в социальных сетях. 

Дмитрий Миляев обратил особое внимание на развитие программы «Активное долголетие» и подчеркнул, что на эту возрастную группу стоит обратить отдельное внимание, поскольку в направлении есть много возможностей для развития. Также глава региона отметил важность физкультурных мероприятий для ветеранов и участников СВО. 

Дмитрий Миляев поручил проработать комплексные решения для обеспечения единого подхода к финансированию физкультурных мероприятий и спортивных соревнований и представить соответствующие предложения.

Руководитель рабочей группы по развитию массового спорта, руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу обозначила ряд предложений, в частности, по созданию единой цифровой платформы для массового спорта, упрощению медицинской документации и формированию стандартов безопасности при проведении спортивных массовых мероприятий.

Глава Тульской области порекомендовал провести анализ состояния современной системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране, изучить медицинское обеспечение мероприятий и его регулирование, применение требований безопасности и антидопинговые вопросы, рассмотреть механизмы финансирования физкультурных мероприятий и соревнований, сформировать предложения по их развитию.

сегодня, в 20:00 0
