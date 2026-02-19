Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На заседании оперштаба по ликвидации последствий непогоды заместитель председателя областного правительства напомнила, что в первую очередь должны расчищаться подходы к подъездам и выезды из дворов, а также предложила провести акцию по уборке территории.

– В субботу следует максимально организовать работу управляющих компаний. Нужно обеспечить выдачу необходимых инструментов жителям, которые захотят помочь в уборке. На эти выходные выпадает Широкая масленица – думаю, что если это будет происходить в праздничной обстановке, то будет всем вдвойне приятнее поработать на благо региона.