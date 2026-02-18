Снегопад с сильной метелью: тульские синоптики дали прогноз до конца недели

Фото Алексея Пирязева.

До конца недели жителей Тульской области ждет холодная погода, обусловленная южным циклоном и прохождением атмосферных фронтов.

По прогнозам синоптиков, 19 февраля регион снова ждет снежный апокалипсис. Ожидаются сильные снегопады, метель и снежные заносы. На дорогах возможна гололедица.

Ветер будет колебаться от восточного до юго-восточного, порывы ветра — до 17 м/с. Ночью температура опустится до минус 15-10 градусов, днем будет около минус 7-2 градусов.

В пятницу, 20 февраля, будет переменная облачность. Днем возможны слабые осадки. Сохранится гололедица на дорогах. Ветер западный с порывами до 16 м/с. Температура ночью будет около минус 13-8 градусов, днем минус 8-3 градуса.

21 февраля осадков не прогнозируется. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер западный с порывами до 15 м/с. Температура ночью составит минус 14-9 градусов, днем ожидается около минус 7-2 градуса.

Рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и тепло одеваться, так как погода останется холодной и ветреной.