В Ясной Поляне разрешили строить и перестраивать жилые дома

Фото Алексея Пирязева.

Староста деревни Ясная Поляна обратился в правительство Тульской области с вопросом о правилах ремонта и реконструкции зданий в населенном пункте. Информацию озвучили на оперативном совещании губернатора Дмитрия Миляева.

Начальник инспекции Тульской области по охране памятников Елена Шичанина разъяснила, что в Ясной Поляне разрешено:

ремонт, реконструкция и строительство новых частных малоэтажных домов на центральной улице;

капитальный ремонт домов с обязательным сохранением архитектурных особенностей на всей территории поселка.

Стоит отметить, что решение принято с учетом статуса Ясной Поляны как объекта культурного наследия федерального значения.

