В Ясной Поляне разрешили строить и перестраивать жилые дома

Капремонт возможен с сохранением архитектурных особенностей.

Фото Алексея Пирязева.

Староста деревни Ясная Поляна обратился в правительство Тульской области с вопросом о правилах ремонта и реконструкции зданий в населенном пункте. Информацию озвучили на оперативном совещании губернатора Дмитрия Миляева. 

Начальник инспекции Тульской области по охране памятников Елена Шичанина разъяснила, что в Ясной Поляне разрешено:

  • ремонт, реконструкция и строительство новых частных малоэтажных домов на центральной улице;
  • капитальный ремонт домов с обязательным сохранением архитектурных особенностей на всей территории поселка.

Стоит отметить, что решение принято с учетом статуса Ясной Поляны как объекта культурного наследия федерального значения. 
 

Фотограф:
сегодня, в 13:55 0
