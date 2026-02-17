  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. После утренних пробок светофоры в Заречье настроят по-новому - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

После утренних пробок светофоры в Заречье настроят по-новому

Администрация прокомментировала жалобы водителей на внезапные пробки на Октябрьской.

После утренних пробок светофоры в Заречье настроят по-новому

«На перекрестке улиц Карпова и Октябрьской была проведена корректировка режимов светофора для увеличения пропускной способности основного хода (ул. Октябрьская), — сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству. — Это и послужило причиной увеличения очереди из ожидающих зеленого сигнала светофора с второстепенных улиц».

В администрации Тулы отметили, что это позволило повысить скорость проезда основного хода.

«В ближайшее время будет проведена корректировка режимов работы светофора для сохранения наибольшей пропускной способности основного хода и исключения длительных ожиданий на второстепенных улицах».

Также в транспортном управлении объяснили пробку на перекрестке улиц Арсенальной и Октябрьской:

«Скопление автомобилей произошло из-за увеличения пропускной способности предыдущих перекрестков. В связи с этим в течение сегодняшнего дня будет проведена корректировка работы светофора».

Ранее Myslo писал, что туляки попросили вернуть светофорам прежние настройки, чтобы избежать утренних пробок.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:27 0
Другие статьи по темам
Событие
светофоры
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
Дежурная часть
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
сегодня, в 12:42, 79 4807 -5
Погода в Туле 17 февраля: снегопад и до -13 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 февраля: снегопад и до -13 градусов
сегодня, в 07:00, 54 1697 4
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
сегодня, в 11:31, 51 885 -16
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
Жизнь Тулы и области
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
сегодня, в 08:00, 46 1126 -21

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ясной Поляне разрешили строить и перестраивать жилые дома
В Ясной Поляне разрешили строить и перестраивать жилые дома
ГК «Полипласт» принимает участие в 30-й Международной специализированной выставке «ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2026»
ГК «Полипласт» принимает участие в 30-й Международной специализированной выставке «ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2026»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.