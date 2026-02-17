После утренних пробок светофоры в Заречье настроят по-новому

Администрация прокомментировала жалобы водителей на внезапные пробки на Октябрьской.

«На перекрестке улиц Карпова и Октябрьской была проведена корректировка режимов светофора для увеличения пропускной способности основного хода (ул. Октябрьская), — сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству. — Это и послужило причиной увеличения очереди из ожидающих зеленого сигнала светофора с второстепенных улиц».

В администрации Тулы отметили, что это позволило повысить скорость проезда основного хода.

«В ближайшее время будет проведена корректировка режимов работы светофора для сохранения наибольшей пропускной способности основного хода и исключения длительных ожиданий на второстепенных улицах».

Также в транспортном управлении объяснили пробку на перекрестке улиц Арсенальной и Октябрьской:

«Скопление автомобилей произошло из-за увеличения пропускной способности предыдущих перекрестков. В связи с этим в течение сегодняшнего дня будет проведена корректировка работы светофора».

Ранее Myslo писал, что туляки попросили вернуть светофорам прежние настройки, чтобы избежать утренних пробок.