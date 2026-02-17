  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. СК возбудил уголовное дело по факту протекающей крыши в тульской пятиэтажке - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

СК возбудил уголовное дело по факту протекающей крыши в тульской пятиэтажке

В Туле возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

СК возбудил уголовное дело по факту протекающей крыши в тульской пятиэтажке

Следственный отдел по Привокзальному району Тулы регионального СУ СК России по факту публикаций в тульских СМИ о многолетней проблеме с крышей дома № 15 по ул. Ползунова провел процессуальную проверку. Итогом ее стало решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«На крыше многоквартирного дома разрушены фрагменты дымовых каналов и нарушена целостность кровли. Это привело к пролитию квартир и появлению сырости и плесени», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

3ad2505b-23d1-40a2-b458-cd1ada67acdd_b.jpg

В настоящее время следствием в целях установления полных и объективных обстоятельств произошедшего проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в конце января Myslo подробно рассказывал о безуспешных попытках жителей дома заставить управляющие компании (которые периодически менялись) добросовестно исполнять свои обязанности. Люди на протяжении пяти лет писали обращения в ГЖИ Тульской области, но ведомство закрывало глаза на работу всех УК, которые обслуживали дом в течение этого времени. Подробнее об этом читайте тут.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:15 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное дело течет крыша
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
Дежурная часть
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
сегодня, в 12:42, 104 7235 -9
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
сегодня, в 11:31, 67 1139 -20
Погода в Туле 17 февраля: снегопад и до -13 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 февраля: снегопад и до -13 градусов
сегодня, в 07:00, 59 1942 4
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
Жизнь Тулы и области
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
сегодня, в 08:00, 57 1273 -23

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Галкина водитель едва не сбил женщину
На ул. Галкина водитель едва не сбил женщину
«Арсенал» покинул Дмитрий Сергеев
«Арсенал» покинул Дмитрий Сергеев

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.