СК возбудил уголовное дело по факту протекающей крыши в тульской пятиэтажке

В Туле возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный отдел по Привокзальному району Тулы регионального СУ СК России по факту публикаций в тульских СМИ о многолетней проблеме с крышей дома № 15 по ул. Ползунова провел процессуальную проверку. Итогом ее стало решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«На крыше многоквартирного дома разрушены фрагменты дымовых каналов и нарушена целостность кровли. Это привело к пролитию квартир и появлению сырости и плесени», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следствием в целях установления полных и объективных обстоятельств произошедшего проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в конце января Myslo подробно рассказывал о безуспешных попытках жителей дома заставить управляющие компании (которые периодически менялись) добросовестно исполнять свои обязанности. Люди на протяжении пяти лет писали обращения в ГЖИ Тульской области, но ведомство закрывало глаза на работу всех УК, которые обслуживали дом в течение этого времени. Подробнее об этом читайте тут.