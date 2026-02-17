  1. Моя Слобода
«Арсенал» покинул Дмитрий Сергеев

Воспитанник «Зенита» перебрался в «Велес».

«Арсенал» покинул Дмитрий Сергеев

Полузащитник Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в московском «Велесе». 25-летний футболист переходит из «Арсенала» в столичный клуб на правах аренды.

Напомним, Сергеев является воспитанником академии «Зенита». В разные годы он выступал за молодежку и дубль питерцев, а затем дебютировал за главную команду. В 2021 году он на правах аренды играл в калининградской «Балтике». 

В 2023 году Сергеев подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат». В составе «жёлто-чёрных» он провёл 53 матча, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. Вместе с «Кайратом» Дмитрий стал чемпионом Премьер-лиги в 2024 году. В тульский клуб он перешел в прошлом январе.

сегодня, в 17:07
