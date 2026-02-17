  1. Моя Слобода
Реально ли снять в Туле квартиру до 20 тысяч рублей на длительный срок

«Прошерстили» все объявления на «Авито» и спешим поделиться находками!

Фото Avito.ru.

Квартирный вопрос актуален как никогда. Купить жилье за свои стало чем-то фантастическим, а условия по ипотеке не радуют. Многие выбирают «затянуть пояса» и откладывать копеечку, живя в съемных метрах.

Myslo полистал объявления на «Авито» и обнаружил, что цены за съем однушки в Туле варьируются в среднем от 25 до 50 тысяч рублей. Но попадаются варианты и до 20 тысяч без оплаты счетчиков за месяц. Решили вам их показать. Некоторые вас точно удивят!

Живите, только ремонт сделайте!

Самой дешевой оказалась двухкомнатная квартира на ул. Союзной площадью 51 м². Собственник предлагает платить за аренду всего 10 тысяч в месяц, а взамен полностью сделать в квартире ремонт.

Для гарантий сделки с жильцом обещают заключить договор, в котором пропишут все условия. Материалы и инструменты арендодатель предоставит, как и мебель с техникой… Только после ремонта. В перечне обязательных работ — укладка ламината, плитки в ванной и туалете.

Галерея
показать все фотографии


Адрес дома: ул. Союзная, 1. Девятиэтажка с лифтом. Квартира на втором этаже.

«Нет стиральной машины и спального места»

Следующим вариантом оказалась однушка в Пролетарском районе на ул. Металлургов. Квартира стоит 14 тысяч рублей в месяц. Сюда пустят жить с питомцем.

Из хорошего: здесь есть газовая плита и колонка, холодильник, а еще, судя по фото, здесь старались создать хоть какой-то уют.

Из плохого: здесь практически нет мебели, стиральной машины и какой-либо другой техники. Коммунальные услуги — около 5 тысяч рублей в месяц.

Галерея
показать все фотографии


Адрес: 2-й пр. Металлургов, 10. Пятиэтажка. Квартира на третьем этаже.

Однушка за 15 тысяч на Косой горе

Далековато, конечно. Но цена приятная. На улице Пушкинской в поселке Косая Гора сдают однушку за 15 тысяч рублей.

Собственник пишет, что в доме есть детская поликлиника и пункт выдачи Wildberries, а еще видеонаблюдение в подъезде. На фото видно, что ремонта в этой квартире давно не было, мебель собственник также не предоставляет.

Галерея
показать все фотографии


Адрес: Тула, посёлок Косая Гора, ул. Пушкина, 20. Пятиэтажка. Квартира на первом этаже.

«Отличное место для семьи с детьми»

Мы нашли трехкомнатную квартиру 48 м² за 15 500 рублей в месяц в поселке Рождественском. Собственник пишет, что после того как жильцы отремонтируют газовую колонку, которая плохо греет воду, и починят розетки, цена аренды поднимется до 20 тысяч рублей.

Также, по словам собственника, в доме выполнен капремонт крыши, а в квартире стоят двери из массива сосны. Но мебели и техники на фотографиях квартиры не видно…

Галерея
показать все фотографии


Адрес: пос. Рождественский, ул. Строителей, 4. Пятиэтажка. Квартира на пятом этаже.

Уютный «бабушкин ремонт»

В Рождественском сдают еще одну дешевую квартиру — за 18 тысяч рублей. Отметим, что это двушка площадью 48 м², есть балкон. Этот вариант вполне приемлемый для комфортной жизни, а низкая цена, по всей видимости, обусловлена «бабушкиным ремонтом». В квартире есть все необходимое: холодильник, стиральная машина, газовая колонка и плита, телевизор и мебель в адекватном состоянии.

Галерея
показать все фотографии


Адрес: пос. Рождественский, ул. Фёдорова, 6-а. Пятиэтажка. Квартира на четвертом этаже.

Прекрасный вид из окна!

Последней в нашей подборке будет однушка на улице Приупской. За месяц аренды просят 18 000 рублей плюс коммуналка в районе 3500. В квартире есть базовая мебель: шкаф, диван, кухонный гарнитур. Из техники: стиральная машина, холодильник. В квартире большой застекленный балкон с живописным видом. В целом вполне можно жить!

Галерея
показать все фотографии


Адрес: ул. Приупская, 4. Пятиэтажка. Квартира на четвертом этаже. 

 

Оказалось, что при необходимости найти недорогую квартиру в Туле возможно. Но, скорее всего, она будет далековато от центра. Друзья, а вы снимаете квартиру или живете в своей? Сколько готовы платить за аренду?

Реально ли снять в Туле квартиру до 20 тысяч рублей на длительный срок
