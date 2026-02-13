Миляев анонсировал форум «Инженеры будущего-2025»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета XIV Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Масштабное событие, которое регион принимает с 2022 года, вновь пройдет в парк-отеле «Шахтер» и соберет около 1500 участников, гостей и спикеров.

Форум стартует 23 июня и продлится до 3 июля. Ожидается, что площадка объединит молодых специалистов промышленных компаний, студентов, аспирантов и руководителей профильных структур. Ключевой контингент — 1000 человек непосредственно на месте проведения, включая делегатов из иностранных государств.

Торжественная церемония открытия состоится 24 июня. В этом году концепция форума будет тесно переплетена с Годом единства народов России и популяризацией семейных ценностей. Отдельный акцент в программе сделан на три знаковые даты для региона: 50-летие присвоения Туле звания «Город-герой», 85-летие героической обороны города в годы ВОВ и 880-летие основания Тулы.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что проведение форума напрямую отвечает задаче, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — повышению престижа инженерных профессий. По словам губернатора, такие площадки дают молодым людям шанс заявить о своих инновационных разработках, которые могут быть внедрены в производство, и получить новые компетенции.

Глава региона поблагодарил Союз машиностроителей России и лично Сергея Чемезова за доверие и выбор тульской земли в качестве постоянной площадки для форума.

«Опыт прошлых лет стал надежным фундаментом. Мы должны сделать все, чтобы и в этом году провести форум на высочайшем уровне. Необходимо уделять особое внимание новым форматам и качественным изменениям программы», — заявил Миляев.

Важной частью форума станет лагерь «Звездный», где пройдет профильная смена «Инженеры будущего. Первые». В этом году она примет 350 юных участников, что на 75 человек больше, чем в прошлом. Речь идет о победителях олимпиады «Звезда», детях сотрудников оборонных предприятий и активистах «Движения Первых».

Заместитель исполнительного директора СоюзМаш России Наталья Попова предложила закрепить квоты для победителей молодежных проектов Союза, а также усилить практическую часть смены, сделав упор на командную работу и прикладные решения для реального сектора экономики. Губернатор инициативу поддержал.

Для ребят готовят насыщенную программу: творческий фестиваль народов России, круглые столы с волонтерами, создание «исторической летописи Тульской области» в виде интерактивной карты. Впервые в лагере введут рейтинговую систему оценки отрядов. Также ведется активная работа по благоустройству территории: устанавливаются новые палатки и беседки.

«Лагерь должен стать местом, куда ребятам захочется вернуться снова», — отметил глава региона, поручив интегрировать программу детской смены с основными мероприятиями форума.

Культурная программа форума в 2025 году выстроена по четырехуровневой системе: «Производство — Наука — Практика — Культура». Участники посетят промышленные гиганты региона, научные лаборатории и культурные объекты. Спортивная часть включает забеги, мини-футбол, волейбол, хоккей на траве и даже киберспортивные соревнования.

Тульские предприятия готовят масштабную выставку с образцами передовой техники. Губернатор поручил проработать вопрос модернизации образовательных модулей ТулГУ в рамках форума и создать галерею выдающихся инженеров разных народов России на стендах партнеров.

Особое внимание будет уделено безопасности: вице-губернатору Владимиру Цибульскому поручено совместно с силовиками обеспечить защиту участников и воздушного пространства. Минздрав региона скоординирует работу медицинских служб.

По итогам заседания оргкомитет сформирует комплексный план подготовки к форуму, который вновь станет главной точкой притяжения для технической элиты страны и зарубежья.