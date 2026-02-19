Тульский Роспотребнадзор приостановил работу двух точек общепита из-за антисанитарии

Фото Артёма Жильцова

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора вместе с сотрудниками прокуратуры проверили работу кафе «Дружба народов» на ул. Оборонной и в кафе восточной кухни, расположнного в доме № 4 по ул. Пирогова.

По итогам проверок были выявлены грубые нарушения. Помещения и инвентарь содержались в ненадлежащем виде, режим санобработки продуктов и посуды был нарушен, технологии изготовления и условия хранения пищевой продукции не соответствовали нормам законодательства.

Пищу там готовили из сырья, не имеющего сопроводительных документов, а 30 кг продукции были и вовсе сняты с реализации. Сотрудники этих точек общепита не проходили медосмотр и гигиеническое обучение.

По итогам мероприятий работа двух кафе была приостановлена, материалы о временном запрете деятельности направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Тулы. Ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора.