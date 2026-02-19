  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский Роспотребнадзор приостановил работу двух точек общепита из-за антисанитарии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский Роспотребнадзор приостановил работу двух точек общепита из-за антисанитарии

Административные материалы направлены на рассмотрение в суд Центрального района.

Тульский Роспотребнадзор приостановил работу двух точек общепита из-за антисанитарии
Фото Артёма Жильцова

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора вместе с сотрудниками прокуратуры проверили работу кафе «Дружба народов» на ул. Оборонной и в кафе восточной кухни, расположнного в доме № 4 по ул. Пирогова.

По итогам проверок были выявлены грубые нарушения. Помещения и инвентарь содержались в ненадлежащем виде, режим санобработки продуктов и посуды был нарушен, технологии изготовления и условия хранения пищевой продукции не соответствовали нормам законодательства.

Пищу там готовили из сырья, не имеющего сопроводительных документов, а 30 кг продукции были и вовсе сняты с реализации. Сотрудники этих точек общепита не проходили медосмотр и гигиеническое обучение.

По итогам мероприятий работа двух кафе была приостановлена, материалы о временном запрете деятельности направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Тулы. Ситуация находится на контроле регионального Управления Роспотребнадзора.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской области антисанитария общепит кафе
Место
Тула Тульская область
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Жизнь Тулы и области
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
сегодня, в 20:10, 100 1379 -18
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
сегодня, в 14:15, 91 7362 1
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
Жизнь Тулы и области
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
сегодня, в 11:44, 71 5433 0
Обязательное чипирование домашних животных в Туле: в базу внесли более 1600 котов и собак
Жизнь Тулы и области
Обязательное чипирование домашних животных в Туле: в базу внесли более 1600 котов и собак
сегодня, в 13:03, 68 2127 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские самбисты завоевали три медали на соревнованиях в Донецке
Тульские самбисты завоевали три медали на соревнованиях в Донецке
На ул. Фрунзе водители облюбовали тротуар
На ул. Фрунзе водители облюбовали тротуар

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.