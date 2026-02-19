  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские самбисты завоевали три медали на соревнованиях в Донецке - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские самбисты завоевали три медали на соревнованиях в Донецке

В столице ДНР прошёл турнир, посвящённый памяти спортсменов-участников СВО.

Тульские самбисты завоевали три медали на соревнованиях в Донецке
Фото: Тульская городская Дума

В Донецке прошли соревнования по борьбе самбо, посвящённые памяти спортсменов – участников специальной военной операции. В нём приняли участие 170 юных борцов из 11 регионов России и Республики Абхазия.

Тульскую область представляли шесть воспитанников МБУДО СШОР «Юность». Вместе с юными борцами Донецк посетил их тренер – депутат Тульской гордумы, заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Шишкин.

– Этот турнир стал для ребят отличной возможностью проявить себя, получить опыт участия в крупных соревнованиях межрегионального уровня. И, конечно, особая честь для всех нас – почтить память спортсменов, погибших при выполнении воинского долга, – сказал Дмитрий Владимирович.

По итогам турнирных поединков туляки завоевали три медали. Артём Дзыгарь стал лучшим в весовой категории «до 71 кг», второе место в той же категории занял Тимур Шишков, а Сергей Попов завоевал «серебро» в весовой категории «до 46 кг».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
спорт самбо соревнования турнир
Место
Тула Донецк
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Жизнь Тулы и области
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
сегодня, в 20:10, 100 1379 -18
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города
сегодня, в 14:15, 91 7362 1
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
Жизнь Тулы и области
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
сегодня, в 11:44, 71 5433 0
Обязательное чипирование домашних животных в Туле: в базу внесли более 1600 котов и собак
Жизнь Тулы и области
Обязательное чипирование домашних животных в Туле: в базу внесли более 1600 котов и собак
сегодня, в 13:03, 68 2127 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Щекинская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения крыши дома на ул. Ленина
Щекинская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения крыши дома на ул. Ленина
Тульский Роспотребнадзор приостановил работу двух точек общепита из-за антисанитарии
Тульский Роспотребнадзор приостановил работу двух точек общепита из-за антисанитарии

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.