Тульские самбисты завоевали три медали на соревнованиях в Донецке

Фото: Тульская городская Дума

В Донецке прошли соревнования по борьбе самбо, посвящённые памяти спортсменов – участников специальной военной операции. В нём приняли участие 170 юных борцов из 11 регионов России и Республики Абхазия.

Тульскую область представляли шесть воспитанников МБУДО СШОР «Юность». Вместе с юными борцами Донецк посетил их тренер – депутат Тульской гордумы, заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Шишкин.

– Этот турнир стал для ребят отличной возможностью проявить себя, получить опыт участия в крупных соревнованиях межрегионального уровня. И, конечно, особая честь для всех нас – почтить память спортсменов, погибших при выполнении воинского долга, – сказал Дмитрий Владимирович.

По итогам турнирных поединков туляки завоевали три медали. Артём Дзыгарь стал лучшим в весовой категории «до 71 кг», второе место в той же категории занял Тимур Шишков, а Сергей Попов завоевал «серебро» в весовой категории «до 46 кг».